Lisanne (13) haalde een ton op en maakt nu haar eigen film

Ze is pas 13 jaar en nu al gaat ze een eigen film maken. Lisanne Hoefnagels uit Chaam heeft daarvoor 100.000 euro opgehaald met crowdfunding, sponsors en andere acties. Haar film Duivinder gaat over eenzame ouderen, de liefde en postduiven. "Mijn eigen postduif Dik speelt ook een rol."

Lisanne zit in het tweede jaar van de havo op de middelbare school De La Salle in Baarle-Nassau. Daarnaast timmert ze al jaren aan de weg als actrice. Zo speelde ze drie jaar geleden de rol van Nola Sanders in Goede Tijden, Slechte Tijden (GTST). Ook was ze de afgelopen jaren te zien in reclames en films.

Een van de uitdagingen in de filmwereld is de financiering, maar ook dat kreeg de jonge duizendpoot eigenhandig voor elkaar. Ze startte een crowdfunding, ze schreef sponsors aan en ze deed acties in de dierenwinkel. "Ik heb kerstpakketten gemaakt. Uiteindelijk zijn we op een flink bedrag gekomen."

De ouders van Lisanne vonden het prima dat ze een verhaal schreef, maar moeder Alice had in eerste instantie niet gedacht dat het zou uitgroeien tot zo'n groot project. "Ze heeft na het schrijven van het script zelf een storyboard gemaakt en daarmee is ze naar een producent gestapt. Dat pakte goed uit."

Tijdens de coronacrisis kwam Lisanne veel thuis te zitten. "Toen ging ik mee naar de dierenwinkel van mijn ouders. Daar zag ik ouderen die zich eenzaam voelen", vertelt ze. Deze ouderen hechten veel waarde aan hun huisdier, net als Lisanne. Zelf houdt ze namelijk postduiven. "En zo ben ik daar allemaal over gaan malen in mijn hoofd en begon ik een verhaal te schrijven."

Er zijn ook al een paar namen bekend die een rol in de film gaan krijgen. "Tom de Jong en Aukje van Ginneken doen mee", vertelt Lisanne. Aukje speelde vroeger in GTST en ze is klant bij de dierenwinkel van Lisannes ouders. "En Elly de Graaf krijgt ook een rol", vult moeder Alice aan. "Zij speelde lang geleden Rosa in GTST."

De film wordt opgenomen in Chaam en Baarle-Nassau. Want volgens Lisanne wordt er al genoeg gefilmd in Amsterdam. Ook haar school wordt een van de filmlocaties. In november beginnen de opnames en de eerste testdagen zijn al geweest.

Het verhaal gaat over twee kinderen die net verhuisd zijn. "Ze zijn dichter bij hun opa gaan wonen. Opa is eenzaam omdat oma is overleden. De kinderen zien opa nu vaker en die zien dat hij eenzaam is", legt Lisanne uit. "Daarom gaan ze een plan bedenken om voor opa een nieuwe vrouw te zoeken en dat doen ze via de duivensport."

LEES OOK: Lisanne (10) uit GTST verbouwde in coronatijd haar hele huis voor twee korte films