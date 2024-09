Baas moet cel in voor verkrachting medewerkster op feestje bij hem thuis

De 47-jarige Tim B. uit Budel moet een jaar de cel in voor de verkrachting van een werkneemster. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch dinsdag geoordeeld. Daarnaast krijgt hij nog een jaar voorwaardelijk. Van de aanranding van een andere werkneemster werd B. vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs.

Er was B. veel aan gelegen om vrijgesproken te worden van beide zaken. Nadat hij was opgepakt door de politie en een maand in voorarrest zat, verlieten tien van de negentien accountmanagers en vijf andere werknemers, onder wie de HR-manager, zijn bedrijf en ging het net voor de zomer failliet.

Een grote investeerder die net vóór de arrestatie 6,6 miljoen in het bedrijf stak, wil nu zijn geld terug, omdat B. informatie heeft achtergehouden. Omdat binnenkort die zaak voor de rechter komt, had een vrijspraak Tim B. goed kunnen helpen.

Maar de rechtbank oordeelde anders. Zij zien wel degelijk bewijs dat Tim B. een werkneemster verkrachtte in de zomer van 2020. Het liep toen uit de hand op een bedrijfsfeestje bij Tim thuis in Budel. Hij had seks met een werkneemster in de sportruimte van zijn huis, maar de lezingen van Tim en de vrouw over wat er precies was gebeurd lopen maximaal uiteen. Volgens Tim kwam het initiatief van de vrouw, maar volgens de vrouw dwong Tim haar. Hij accepteerde geen 'nee' en verkrachtte haar, zo verklaarde ze.

Aanranding op bedrijfsborrel

De aanranding, anderhalf jaar later op een bedrijfsborrel, werd niet bewezen geacht. De rechtbank geloofde het verhaal van de vrouw wel, maar er is te weinig bewijs voor een veroordeling. Volgens haar werd ze niet goed en ging ze naar het toilet. Tim ging achter haar aan. Toen de vrouw uit het toilet kwam, zou hij haar hebben vastgepakt, over haar billen hebben gestreeld en haar in haar nek hebben gekust. Deze aanranding ontkende Tim met klem.

Tim vond de verkrachting van een werkneemster ook helemaal geen verkrachting. Hij had na de gewraakte barbecue nog vaker seks met de werkneemster gehad. Een week na het feestje bij hem thuis hadden ze weer afgesproken en weer hadden ze seks gehad. En zo was dat nog zes of zeven keer gebeurd. Als je een week na dat feestje weer seks met hem hebt, is die eerste keer geen verkrachting, zo bepleitte zijn advocaat eerder.

Volgende rechtszaak

Feit is nu dat Tim B. na deze veroordeling niet van de rechtszaken af is. De investeringsmaatschappij die in 2022 voor 6,6 miljoen euro ruim de helft van zijn detacheringsbedrijf kocht, wil geld zien. En dat Tim nu veroordeeld is, zal die zaak mogelijk lastiger voor hem maken.

Die zaak wordt binnenkort voortgezet.

