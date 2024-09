Na 50 jaar en duizenden geplakte banden, gaat Piet (87) van school af

Na 50 jaar neemt de 87-jarige Piet Godschalk afscheid van middelbare school de KSE in Etten-Leur. Nu echt en voor de tweede keer, want al in 1999 ging hij met pensioen. Maar vervolgens bleef hij verbonden aan de school, zo deed Piet bijvoorbeeld de boodschappen voor de biologielessen. "Ik zal we even een dip krijgen", zegt hij zelf bij zijn afscheid. Maar gelukkig blijft hij altijd welkom voor een kopje koffie op school.

En natuurlijk mag Piet mee met het personeelsuitje. Maar na twee keer met pensioen gaan, zit het er nu echt op. "Je blijft nu weg hier", zeggen zijn collega's met een lach tegen Piet. Ze gaan hem enorm missen. "Hij blijft altijd ons Pietje", zegt Bennie Wirix, coördinator facilitaire diensten bij KSE. In 1974 begon Piet op 37-jarige leeftijd als conciërge bij de KSE. Daarvoor werkte hij in een schoenenfabriek in Etten-Leur, maar dat was niks voor hem. Hij ging op zoek naar een nieuwe baan en solliciteerde bij de KSE. Op de KSE werkte Piet 25 jaar als conciërge, tot hij in 1999 met pensioen ging. In al die jaren schreef hij duizenden telaatbriefjes en plakte hij duizenden fietsbanden. Hij stond altijd klaar voor 'zijn' leerlingen. Ook de troep van de leerlingen ruimde hij na de pauzes samen met hen op. Zijn werk was vooral heel veel poetsen.

"Ik ben aan de school verbonden, ik hoor hier."