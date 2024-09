Dader van explosie in Heesch kijkt vol in de camera: wie herkent hem?

De dader van een explosie in Heesch staat wel erg pontificaal in beeld. De politie is op zoek naar de man die eind mei een explosief neerlegde bij de voordeur en daarmee bewoners de stuipen op het lijf joeg en enorme schade aanrichtte. De politie laat maandag de beelden zien in het opsporingsprogramma Bureau Brabant.

De explosie was aan het Wagnerplein in Heesch in de nacht van 29 op 30 mei, om tien voor half drie. Op de beelden is goed te zien hoe de verdachte heen en weer loopt bij het huis. “'s Nachts hoorde ik een signaal van de deurbel. Ik keek op mijn telefoon naar de beelden van de deurbelcamera. Er liep een jongeman bij de voordeur”, zegt de bewoner. Op de beelden is te zien hoe de man naar de voordeur loopt en daar iets neerlegt. Hij blijft ook een tijdje ronddrentelen, mogelijk om te controleren of het explosief wel afgaat. “Kort erna hoorde ik harde klappen.” Door de explosie stond de voordeur in brand. De bewoner hierover: “Ik rook de lucht van vuurwerk en benzine. De hal lag vol met glas. Ik kon het vuur zelf blussen.”

De schade aan de voordeur (foto: Omroep Brabant).

Toen de politie was gearriveerd, had de bewoner de brand zelf geblust en was de brandweer niet meer nodig. Toch was de schade aanzienlijk. De politie vond een fles met brandbare vloeistof waaraan vuurwerk was vastgebonden. Gezien de blauwe dop die ook werd gevonden, gaat het om een cobra. "Ingrediënten voor een grote explosie”, zegt de politie.

De restanten van het explosief (foto: Omroep Brabant).