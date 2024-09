Sabine brak enkel bij ruzie om hondenpoep en zit nu maanden in rolstoel

Een ruzie tussen twee vrouwen om een zakje hondenpoep in Oosterhout liep volledig uit de hand. In de ruzie en worsteling die volgde, brak Sabine haar enkel op twee plekken. “Ik lig er zeker een half jaar tot een jaar uit, terwijl ik 24 uur per dag voor mijn dochter moet zorgen die een beperking heeft”, vertelt ze. “De impact is enorm.”

Zoals iedere ochtend liet Sabine (51) twee weken geleden haar hondje uit aan de Tilburgseweg in Oosterhout. Daar werd ze aangesproken door een vrouw. “Of ik wel de stront van mijn hond wilde opruimen, riep ze naar me. De hond was nog helemaal niet klaar en ik heb altijd een zakje bij me om het op te ruimen. Dus ik zei: ‘Joh, loop lekker door’, maar toen kwam ze dreigend op me af”, doet Sabine haar verhaal. "Het ging helemaal nergens over." De andere vrouw, volgens Sabine ongeveer van haar leeftijd, pakte haar vervolgens bij haar haren. “Dat wilde ik ook doen, maar ze had kort haar, dus dat ging niet.”

"Volgens mij heb ik mijn voet gebroken, zei ik nog.”

Vervolgens ontstond er een worsteling tussen beide vrouwen waarna ze vielen. In die val brak Sabine haar enkel. Dat gaf ze ook aan bij de vrouw. “Ik zei tegen haar: 'Volgens mij heb ik mijn voet gebroken', maar toen schreeuwde ze: ‘Dat is niet mijn probleem, je moet gewoon je stront opruimen’.” De verdachte werd door de politie aangehouden voor mishandeling en moet in november voor de rechter in Breda verschijnen. LEES OOK: Ruzie om poepzakje loopt uit de hand: vrouw breekt haar voet Voor Sabine en haar gezin is de impact van de ruzie enorm, Sabine zit zeker een half jaar in een rolstoel. Afgelopen vrijdag werd ze geopereerd. Haar enkel bleek op twee plaatsen gebroken. “Er zit nu een ijzeren pin in.” Omdat haar dochter van 11 een beperking heeft, zorgt Sabine fulltime voor haar en werkt haar man ‘zes dagen in de week’. “Normaal breng ik haar zelf naar het kinderdagverblijf, maar dat kan nu niet. Omdat het binnen twee kilometer van ons huis is, heb ik geen recht op speciaal vervoer. Naar buiten met mijn dochter kan nauwelijks, want ze heeft constant toezicht nodig. Ik kan haar niet alleen laten.”

"Ruzie is in mijn hoofd gaan zitten."