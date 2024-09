Grote vrienden samen bij geliefde club: 'Extra leuk om hier te spelen'

Op z’n vijftiende verhuisde Menno Dijkstra (27) uit Middelbeers naar het buitenland om te basketballen. Nu, twaalf jaar later, is de 2.13 meter lange prof terug in eigen land. Heroes Den Bosch stond bovenaan zijn lijstje en de liefde bleek wederzijds. In Den Bosch speelt hij onder meer met goede vriend Boy van Vliet. “We staken vroeger vaak samen de barbecue aan, dat houden we erin.”

Boy, Menno en hun andere teamgenoot bij Heroes Den Bosch Luuk van Bree kwamen alle drie uit voor Canarias Basketball Academy op Tenerife en werden vrienden. Menno speelde daarna voor een Amerikaans universiteitsteam, bij meerdere profclubs in Spanje en als laatste bij Pärnu Sadam in Estland. “Dat ik op zo’n jonge leeftijd naar het buitenland vertrok, vond ik supervet. Iedere dag meerdere keren trainen en samenwonen met andere basketballers, een droom kwam uit. Al miste ik weleens de knuffel van mijn moeder.”

"Ieder jaar miste ik mijn familie meer."

“In mijn carrière heb ik veel van de wereld mogen zien. Ik heb er ontzettend van genoten, maar ieder jaar miste ik mijn familie meer. Toen Heroes Den Bosch kwam, twijfelde ik geen moment. Mijn vader heeft hier vroeger gespeeld en ik ging er als kleine jongen regelmatig kijken. De laatste jaren probeerde ik altijd een wedstrijd mee te pikken. Dat maakt het extra leuk dat ik er nu zelf basketbal.”

Boy van Vliet (foto: Pieter Slembrouck).

Het verhaal van Boy van Vliet (30) lijkt een beetje op die van zijn boomlange basketbalvriend. De in Den Bosch geboren en in Vught opgegroeide Boy trok ook richting buitenland voor zijn basketbaldroom. Sinds 2018 speelt hij in Den Bosch. “Als kind ging ik regelmatig kijken bij het toenmalige EiffelTowers. Vlakbij de middenlijn, de mooiste plek.” “In de jaren dat ik hier speel, ben ik blij met mijn groei en die van de club. Van een kampioenschap en een bekerwinst tot Europese trips, je maakt veel mooie dingen mee. Dat we nu de hele competitie gaan mixen met Belgische clubs is een goede stap. De teams uit België zijn kwalitatief sterk.” Basketbal staat centraal in het leven van de vrienden. Boy: “We trainen iedere dag twee uur en er zijn dagelijks kracht- en skills-trainingen. We moeten op ons eten en onze rust letten. Het is belangrijk om je mind klaar te maken. Ieder weekend ben je op pad voor een wedstrijd. Het is fijn als je een dag vrij hebt om je eigen dingen te kunnen doen.”

"Niet goed om helemaal opgezogen te worden."

Toch is er wel ruimte voor dingen buiten de sport, waar vaak ploeggenoten bij zijn betrokken. “Het is niet goed om helemaal opgezogen te worden in het spelletje”, zegt Menno. “Teamgenoten namen me bij mijn vorige clubs bijvoorbeeld mee naar het strand of om een hapje te eten. In het buitenland ga je minder snel ergens heen in je eentje. We doen dat nu ook bij Heroes Den Bosch. Zo leer je elkaar ook op een andere manier kennen. In de tijd dat Boy, Luuk en ik samen op Tenerife speelden, zochten we elkaar vaak op."

Menno Dijkstra met een dunk (foto: Pieter Slembrouck).