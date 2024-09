'Househippie' Daan moet uit gekraakte wegrestaurant De Sluis

Al jaren zwerft ‘Househippie’ Daan Versteegde van plek naar plek in het oosten van Brabant. Door zijn uitbundige levensstijl is het lastig wonen in een gewone wijk. Dus trekt hij als nomade van kraakpand naar kraakpand. Nu moet Versteegde binnen een week vertrekken uit het door hem gekraakte wegrestaurant De Sluis in Keldonk. Het pand met een lange historie staat pal aan de N279, de weg langs het kanaal tussen Veghel en Helmond. Maar waar moet iemand zoals Daan dan leven? “Voor mensen zoals hem is er geen plek in de maatschappij”, zegt zijn advocaat.

Er zijn dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch twee rechtszaken voor nodig om te bepalen wat er met de kraker moet gebeuren. Zowel de provincie als de gemeente Meierijstad willen Daan uit het voormalige wegrestaurant hebben. Volgens de provincie en de gemeente kan Daan er echt niet langer blijven. Het is te gevaarlijk om in De Sluis te wonen. Het is er niet brandveilig, de elektra is niet op orde en de waterleidingen zijn in slechte staat. Maar de belangrijkste reden waarom de provincie het gebouw weg wil, is om de verkeersveiligheid daar te verbeteren.

"Het is een grote chaos."

De provincie kocht het wegrestaurant om een van de gevaarlijkste stukjes N-weg van Nederland veiliger te maken. Daardoor zijn er straks geen afritten meer op dat stuk weg. “Zoals het gebouw er uitziet, trekt het alleen maar de aandacht. Ook omdat het terrein een grote chaos is. Het maakt de weg alleen maar onveiliger”, stelt de advocaat van de provincie. “Daarom willen we het zo snel mogelijk slopen.” Al meer dan tien jaar zwerft 'Househippie' Daan van plek naar plek. Hij heeft deze bijnaam omdat hij gek is op muziek maken. Daan kraakte eerder al panden in onder meer Oss, Uden, Drunen en Eindhoven. In januari moest hij weg van een verlaten tenniscomplex in Best. Sinds maart woont hij in De Sluis.

"Hij wordt opgejaagd van plek naar plek."

Tien jaar geleden heeft hij nog geprobeerd in een gewoon huis te wonen, maar dat ging mis. Door zijn levensstijl ontstonden er ruzies met de buren. Hij is er zelf weggegaan. “Door zijn uitbundige levensstijl kan hij niet in een woonwijk wonen”, zegt zijn advocaat Milan van Hulst. “Voor mensen zoals Daan is er geen plek in de samenleving”, vervolgt Van Hulst. “Hij wordt opgejaagd van plek naar plek. Waar moet hij heen?” Daan zit in de rechtszaal in een zwarte hoodie met gaten, een zwarte broek en kistjes met verfvlekken. Hij zegt zelf heel weinig, maar de situatie raakt hem enorm. Tijdens de tweede zitting wordt het hem af en toe te veel. “Ik ben al begonnen met opruimen omdat het gisteren al de laatste dag zou zijn geweest”, zegt hij emotioneel.

"Daan wil een plek waar hij mag zijn wie hij is."