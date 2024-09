Brand in grote woontoren, negen appartementen beschadigd

In een appartement in de woontoren Westpoint in Tilburg is dinsdag brand uitgebroken. De brand zou zijn ontstaan in een sauna in een van de appartementen op de 37e verdieping. Ongeveer negen appartementen hebben waterschade opgelopen, zo laat de brandweer weten. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De Westpoint is een wooncomplex met een woontoren van ruim 140 meter hoog. Het pand telt 47 verdiepingen en 154 appartementen en staat op de hoek van de Hart van Brabantlaan en Ringbaan West. De brandweer is met een tankautospuit naar de brand gekomen. De sprinklerinstallatie in de woontoren heeft de brand grotendeels geblust. Bewoners van appartementen van boven- en onderliggende verdiepingen kregen al snel een waarschuwing door een brandmeldsysteem. Zij verzamelden zich in de aula op de begane grond van het gebouw. De brandweer is dinsdag rond half zeven nog wel ter plaatse. "Maar de brandschade valt mee, er is vooral sprake van waterschade. Ongeveer negen appartementen hebben schade opgelopen", aldus een woordvoerder van de brandweer.

Woontoren Westpoint in Tilburg (foto: Jack Brekelmans / SQ Vision)