Vrouw neergestoken in huis, verdachte opgepakt op station

De politie heeft een 41-jarige verdachte van een steekpartij opgepakt bij het centraal station in Eindhoven. De man wordt ervan verdacht dat hij dinsdag een vrouw heeft neergestoken in haar huis aan de Bethaniestraat in Eindhoven. Dat meldt de politie.

De vrouw zou meerdere keren gestoken zijn door de man. In huis waren ook drie jonge kinderen aanwezig. De man sloeg op de vlucht, de politie zocht met meerdere eenheden naar hem.

De politie heeft onderzoek gedaan in de buurt en in het huis. Volgens een woordvoerder gaat het om een ruzie in de relationele sfeer, dat wil zeggen dat de twee elkaar kennen. De politie wil verder niets kwijt over de relatie tussen de twee.

Goed aanspreekbaar

De kinderen zijn in eerste instantie opgevangen door de politie. De vrouw is overgebracht naar het ziekenhuis. "Ze is lichtgewond aan haar bovenlichaam en goed aanspreekbaar", aldus de politie.

De man vluchtte te voet richting de Jerusalemlaan en winkelcentrum Woensel. Bij het centraal station is hij uiteindelijk opgepakt.