Eerste dorp bevrijd, Duitse troepentransporten gebombardeerd

12 september 1944. De bevrijding van Nederland begint en dat gebeurt in Zuid-Limburg. Het dorpje Mesch, bij Eijsden, heeft de primeur. In de grensstreek onder Valkenswaard trekken Duitse troepen zich terug. De geallieerden praten elkaar bij over het geplande offensief door Oost-Brabant.

In de herfst van 1944 werd het grootste deel van Brabant bevrijd. Er vielen veel slachtoffers en er ontstond grote schade. Op Omroep Brabant lees je dagelijks wat er precies tachtig jaar geleden gebeurde.

Met de bevrijding voor de deur komt hier en daar het verzet in actie. Maar veel verzetsmensen zijn ongewapend. In Eindhoven besluit een verzetsgroep, de ‘Partisanen Actie’, op Duitse soldaten in te praten, ze te demoraliseren en te vragen om hun wapens in te leveren in ruil voor een onderduikadres. Dat loopt op 12 september 1944 op de Boschdijk in Eindhoven uit de hand. Want de Duitse geheime dienst (Sicherheidsdienst) is op de hoogte. De verzetsmensen Frans Linders en Henk Streefkerk worden daarbij doodgeschoten. Zware luchtaanvallen

In Zeeland en West-Brabant is de oorlog volop hoorbaar en soms ook zichtbaar. Het 15e Duitse leger zit als sinds de bevrijding van Antwerpen op 4 september, opgesloten aan de (Zeeuws-)Vlaamse kust. Tienduizenden soldaten staken al de Westerschelde over in alles wat kan varen. De geallieerde luchtmacht ziet dat en voert de aanvallen op. Vandaag zijn er meer dan 400 vluchten boven het gebied. 190.000 kilo aan bommen valt op vijandelijke doelen zoals de Sloedam en de Kreekrakdam. Geallieerde piloten, onder wie ook Nederlandse vliegers, bombarderen Duitse troepentransporten rond Bergen op Zoom en Woensdrecht. Daar liggen de belangrijkste verbindingswegen naar het vasteland. Er vallen her en der ook burgerslachtoffers.

Geallieerde jagers in formatie (foto: archief)