Linda geeft op vliegbasis leiding aan grote luchtlandingsoefening

Het is een drukke week op vliegbasis Eindhoven. De jaarlijkse luchtlandingsoefening Falcon Leap is begonnen en de Air Mobility Command, gestationeerd op de vliegbasis, doet volop mee. Het is een komen en gaan van vrachtvliegtuigen, deze week. En bij de oefening hoort ook het laagvliegen.

“Daar hebben mensen soms last van, maar gelukkig zijn er ook mensen die er plezier aan beleven, die het mooi vinden om te zien", vertelt luitenant-kolonel Linda Lauret. Ze is als chef staf en plaatsvervangend commandant verantwoordelijk voor de grootschalige oefening.

Linda zit al 25 jaar bij Defensie, maar sinds de inval van Rusland in Oekraïne voelt het anders. “Voor het eerst in mijn carrière wordt er niet bezuinigd op Defensie. Je voelt hoe nodig dit allemaal is.” Ze is woensdag te gast in het televisieprogramma ‘KRAAK. Vraagt Door’ van Omroep Brabant.

Linda was 18 toen ze naar de Koninklijke Militaire Academie in Breda ging. “Mijn vader zei: als je niet meer weet wat je moet doen, kun je altijd nog het leger in”, zegt ze lachend. “Je ziet nu wel jonge mensen die bij Defensie gaan omdat ze iets willen betekenen in de wereld. Zo was ik niet, ik zocht meer het avontuur.”

Op de KMA was ze als vrouw echt nog een uitzondering, Defensie was een mannenwereld. Inmiddels zijn vrouwen ook vertegenwoordigd in de hoogste echelons. “Maar toen ik op de KMA zat, kwam het eigenlijk niet in je op, generaal worden.” En nu? Hoeveel stappen is het nog van luitenant-kolonel naar generaal? “Dat zijn er nog twee”, zegt Linda. "Ik moet nog twintig jaar werken, dus wie weet.”