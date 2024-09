Bewoner die buurt 'teisterde' uit huis gezet, bedrijf ruimt de puinhopen op

Een 34-jarige bewoner van een huis aan de Lange Pad in Helvoirt is uit zijn huis gezet nadat hij buurtbewoners langere tijd had opgezadeld met overlast. Hij zou allerlei spullen hebben besteld en ze bij buren laten bezorgen. Ook liet hij afval slingeren in zijn tuin. Een bedrijf is woensdag begonnen met het strippen van zijn huis en het opruimen van de achtergelaten puinhopen.

Buurtbewoners zien woensdag dat er een grote container in de straat is neergezet. Die is bestemd voor de afvalbergen die de man in zijn huis en tuin heeft achtergelaten. De politie en boa's zijn bij het huis om de opruimwerkzaamheden te begeleiden. Volgens de politie teistert de man de buurt al geruime tijd. In 2021 viel een arrestatieteam het huis binnen om de bewoner op te pakken. Hij werd verdacht van smaad, stalken en fraude. Dat laatste heeft mogelijk te maken met de overlast die de man veroorzaakte. Hij zou allerlei bestellingen doen en die niet betalen. Zo zei een bedrijfsleider van een pizzeria na de inval in 2021 dat hij pizza's bestelde, zonder daarvoor de rekening te betalen. Volgens buurtbewoners bestelde de man ook boodschappen en zelfs een lading grind. LEES OOK: Arrestatieteam valt huis in Helvoirt binnen, bewoner (34) aangehouden In het begin werden de pizza's die de man bestelde nog keurig klaargemaakt. "Helvoirt, daar bezorgen we wel vaker", zei de bedrijfsleider. "We hebben vervolgens twee maanden lang voor tientallen euro's aan pizza moeten weggooien, omdat de bestellingen fake waren. Soms bestelde hij er wel acht per dag! Telkens voor het Lange Pad, maar altijd een ander adres."

Alles gaat in de container.

De meeste buurtbewoners zijn blij met de ontruiming en hopen dat hiermee definitief een eind komt aan de overlast. Een vrouw komt met een brede lach op haar gezicht aangelopen. "Ik ben echt heel blij dat ze weg zijn. Wij hebben er zelf geen ongemak van gehad, maar heel veel mensen in de buurt wel." Volgens de vrouw maakten de bewoners anderen het leven zuur: "Bedreigingen, mensen volgen met camera's, een buurvrouw die geterroriseerd wordt midden in de nacht. En zelfs een postbode die niet meer door de wijk durft te rijden, omdat ze bedreigd wordt." Sommige buurtbewoners zijn milder van oordeel. Een achterbuurvrouw zegt dat ze wel met de man kon omgaan. "Maar als hij kwaad was, had je een verkeerde aan hem." Een vrouw die een straat verderop woont zegt dat het vooral tragisch is dat een gezin met kinderen het huis is uitgezet. Zij had geen last van de bewoners. Zes mannen zijn bezig geweest om het huis helemaal leeg te krijgen. "Het was een enorme puinhoop", zegt een van hen, terwijl hij weer iets in de container gooit.

De ravage wordt woensdag opgeruimd.