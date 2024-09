Brabant zit klaar voor de reünie van B&B Vol Liefde

De reünie van het populaire datingprogramma B&B Vol Liefde staat voor de deur. In de laatste aflevering komen de deelnemers bij elkaar om te bespreken hoe het nu met ze gaat. En vooral: hoe staat het met de liefde? Kandidaat Sjoerd Meijers uit Den Bosch en karikaturist Wil uit Waalre zitten er in elk geval klaar voor.

In B&B Vol Liefde worden acht B&B-eigenaren gevolgd in hun zoektocht naar de liefde. Bij elke vrijgezel komen een paar potentiële liefdeskandidaten langs. Tijdens de reünie gaan we zien of er misschien zelfs relaties uit voort zijn gekomen. Deelneemster Mirjam heeft een B&B in het Zuid-Afrikaanse Hoedspruit. De eerste mannen die bij haar langskwamen, leken het vuurtje bij haar niet aan te wakkeren. Tot Sjoerd Meijers bij haar safarikamp aankwam. De twee hebben duidelijk interesse in elkaar. Sjoerd werkt als taxateur en consultant bij een vastgoedbedrijf. Naast zijn werk is hij oprichter van de Stichting Hulp voor Oekraïne in Vught. Hij krijgt veel reacties op zijn deelname. "Het is overwegend positief, maar soms zitten er ook minder leuke reacties tussen. Dat is niet erg als het over mij als persoon gaat, maar het is niet leuk als het over de stichting gaat."

"Ik had het programma nog nooit gezien."

Het bezoek aan Zuid-Afrika vond Sjoerd fantastisch. Hij was voor het programma begon al zes weken in het land geweest. "Ik kwam 30 december terug en half januari zag ik de oproep van Mirjam. Ze leek me leuk en ik was al verliefd op Afrika." Sjoerd besloot te reageren en hij mocht meedoen. "Al had ik het programma nog nooit gezien. Ik heb daarom het vorige seizoen teruggekeken. Toen dacht ik wel even: waar ben ik aan begonnen? Maar het was een mooi avontuur", lacht hij. Niet alleen Sjoerd gaat vol verwachting naar de reünie kijken. Ook karikaturist Wil uit Waalre zit klaar voor de laatste aflevering. Hij heeft met veel plezier naar het programma gekeken met zijn schetsboek op schoot. Van elke deelnemer maakte hij een passende tekening.

"Het is een non stop revue aan aparte personages."

Wil is dan ook echt fan van het programma. "Het is een non stop revue aan aparte personages. Ik teken omdat ik het leuk vind, maar er worden me als karikaturist wel dingen in mijn schoot geworpen tijdens dit programma." Zo is de Brabantse kasteelheer Albert een van de favorieten van Wil. "Albert heeft zijn imperium vergaard door Beter Bed. Ik kan daar dan wel iets mee, want hij trekt ook iedereen het bed in", lacht Wil.

De tekening van kasteelheer Albert (Illustratie: #karikaturistwil).

En als karikaturist kon Wil ook niet om deelnemer Robert-Jan in Schotland heen. "Van hem maakte ik de eerste tekening. Hij verkleedt zich namelijk elke dag opnieuw met verve als Schot. Hij draagt veel ruitjes en het is een echte heer. Dus heb ik hem getekend in een kaart van een ruiten heer." De reünie van B&B Vol Liefde komt is woensdagavond vanaf tien uur te zien op Videoland en donderdagavond op televisie. LEES OOK: Albert uit B&B Vol Liefde is steenrijke Brabander