Albert uit B&B Vol Liefde is steenrijke Brabander

Het populaire datingprogramma B&B Vol Liefde heeft een deelnemer van Brabantse bodem. Albert Diks (63) trekt veel bekijks met zijn riante Spaanse kasteel 'Castell d’Emporda'. Het is op zijn minst een bijzondere deelnemer te noemen aan het programma, want ook al kijk je B&B Vol Liefde niet, dan ken je Albert waarschijnlijk toch. Wie is deze kasteelheer eigenlijk?

In B&B Vol Liefde kijken we mee met 8 vrijgezelle Bed and Breakfast-eigenaren die op zoek zijn naar de liefde. Zie het als een soort Boer Zoekt Vrouw. En net als toentertijd met Boer Hans, doet er met B&B Vol Liefde ook een Brabander mee: Albert Diks. Al voordat we iets van hem te zien kregen, was het al een bijzondere deelnemer: hij heeft namelijk een eigen kasteel.

Niet het typische beeld van een Bed and Breakfast. Hij liet zijn Spaanse kasteel, Castell d’Emporda, zelf bouwen in 1999. Een behoorlijke klus waar een behoorlijk bedrag voor nodig was. Dat geld had Diks wel, want ook als je B&B Vol Liefde niet kijkt, ken je de beste man waarschijnlijk wel van zijn succesvolle bedrijf: Beter Bed.

Rijke familie

De oudere broers van Albert richtten samen de matrasgigant op in Uden. Volgens de Quote500 was Albert op dat moment nog geen onderdeel van het bedrijf, maar stapte hij later in met een klein aandelenpakket. Een aantal jaar later verkochten de broers Beter Bed en gingen door met de andere matrasgigant Swiss Sense. De broers hebben samen een vermogen van ruim 220 miljoen euro. Daarmee stond de familie Diks vorig jaar op plek 278 van de Quote500.

Een bedrag waar je dus een behoorlijk kasteeltje van kunt bouwen. En zo werd Castell d’Emporda, met zijn twee zwembaden, twee restaurants en 57 kamers, uit de grond gestampt. Ergens in dat kasteel staat trouwens Alberts verzameling van tinnen soldaatjes, een fragment daarvan uit het datingprogramma ging viral op sociale media.

Tinnen soldaatjes

Een van Alberts dates kijkt naar de collectie, uitgestald op een tafel.. Ze vraagt aan Albert: “Wat zijn dit voor poppetjes?” Albert reageert bruusk: “Je mag geen poppetjes zeggen! Het zijn tinsoldaatjes.” Daarop reageert de date ietwat verbaasd: “O ja, ja.” De tinsoldaatjes staan voor een grotere passie voor geschiedenis. Zo vocht de kasteelheer ook mee in de Slag om Waterloo. Althans: een uitvoering van de slag die werd nagespeeld in Spanje.

Verder was Diks betrokken bij de Udense Jazzclub. Zij verzorgden maandelijks een jazzconcert in restaurant Jambon in Uden. In 2017 stopte de club na het overlijden van een van hun leden.

Wie ook wil vertoeven in het kasteel van Albert betaalt al gauw 217 euro. Dat is de prijs van het goedkoopste kamertje in zijn Catalaanse kasteel. Om ook een ontbijtje bij je verblijf te krijgen leg je 246 euro neer.

