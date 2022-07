Boer Vindt Vrouw: Annette trekt in bij boer Hans uit Strijbeek

Een match made in heaven. Dat boer Hans uit Strijbeek via het tv-programma Boer Zoekt Vrouw (BZV) zijn 'Grietje' had gevonden, was al bekend. De twee zijn zo gelukkig samen, dat ze samen zijn gaan wonen. Annette is bij de boer op de boerderij is ingetrokken. Dat maken ze via de website van BZV bekend.

Malini Witlox Geschreven door