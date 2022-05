Annette moest zich maandenlang vermommen om bij haar Hans te kunnen zijn

Het was een waar sprookjeseinde van Boer zoekt Vrouw dit seizoen: boer Hans die de liefde van zijn leven vond in Annette. Maar waar heel Brabant afgelopen zondag pas de ontknoping zag, moesten Hans en Anette hun liefdesgeluk in werkelijkheid al maandenlang geheim houden. En dus reed ze weekend na weekend in vermomming naar Hans' boerderij.

Na ieder fijn weekend met Hans op zijn boerderij in Strijbeek moest Annette haar lippen stijf op elkaar houden. "Ik kon tegen niemand vertellen waar ik geweest was. Het is zeker de moeite waard geweest, maar ik ben zó blij dat ik hem nu eindelijk vast mag houden en dat we samen mogen fietsen. Heerlijk! Alles mag."

Het maandenlange verstoppen en vermommen zit er eindelijk op voor Annette, de grote liefde van paardenfokker Hans. Hun deelname aan Boer Zoekt Vrouw heeft de twee dolgelukkig gemaakt. "Dat dit nog kan, op je zeventigste!," zegt een lachende Hans. Maar ze moesten er de afgelopen maanden behoorlijk creatief voor zijn.

Parkeren tussen het stro

"We zijn weinig weggeweest en vooral op de boerderij gebleven," vertelt Hans. "Ze wist waar ze moest parkeren: in de schuur, tussen de tractors. Naderhand zelfs nog in de stroschuur. Dat was nog beter", grijnst hij. "Ja, dan stond m'n auto nog meer verborgen."

In het begin kwam ik hier op vrijdagavond in het donker aan en op maandagochtend vertrok ik weer", vertelt Annette. "Maar op een gegeven moment werd het natuurlijk lichter. Toen deed ik een mondkapje en een muts op. Ik heb zelfs een blonde pruik gekocht. We hebben echt hilarische dingen meegemaakt."