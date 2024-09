Ravage na instorten dak autogarage: 'Een vloedgolf van water'

Het dak van een autodealer in Bergen op Zoom is woensdagochtend ingestort na flinke regenval. Het personeel hoorde 'klappen en gekraak', maar kon op tijd wegkomen. "Heel droevig om dit zo te zien", zegt vestigingsmanager William Havenaar van Auto Koese, kijkend naar de ravage in de zaak.

Een enorm gat midden in het dak van de showroom: het is een onwerkelijk gezicht. Stukken plafond hangen boven de glimmende Peugeots van de merkdealer. De zaak aan de Wouwsestraatweg staat helemaal blank. "Bizar hè?", zegt een medewerker. "Klappen en krakende geluiden", zo beschrijft Havenaar wat hij hoorde. Rond negen uur waren zo'n zeven tot acht personeelsleden aan het werk. "Het plafond begon te zakken. Dat gaat niet goed. We moeten actie ondernemen!" Klanten waren er op dat moment niet. "Ook niet op de wc", vertelt de eigenaar na controle. "We hebben geprobeerd wat auto's buiten te krijgen. Dat is ook gelukt. Een stuk of zes, zeven wagens hebben we gered."

Het dak heeft flinke schade (foto: Raymond Merkx).

Vloedgolf

Daar moesten ze snel mee stoppen. Ze besloten zichzelf in veiligheid te brengen. Dat bleek geen moment te laat. "We liepen halverwege de showroom en de werkplaats. Het hele plafond kwam naar beneden met een vloedgolf van water." "De schade loopt in de tonnen", schat de autodealer. "Vijftien auto's staan nog binnen. Ze hebben allemaal wel wat schade. Het gaat om waterschade of schade van het dak dat naar beneden kwam." De eigenaar mocht rond het middaguur nog niet naar binnen. "Daarom kan ik het nu niet goed zien en inschatten", zegt hij.

De showroom staat blank (foto: Raymond Merkx).