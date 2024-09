Eerbetoon aan overleden drummer: Bertus Staigerpaip knalt de Top 900 binnen

Een mooi eerbetoon aan de overleden drummer Edwin Broeders van de band Bertus Staigerpaip uit Raamsdonksveer: het liedje 'Rits' van de band komt vanuit het niets binnen op plek 6 en is dit jaar de hoogste nieuwe binnenkomer in de Top 900 van Omroep Brabant. "Godsamme.. dit is mooi!"

Marjolein Koning Geschreven door

Het begon een dikke week geleden met een kleine oproep op sociale media. De drummer van de band, Edwin Broeders, overleed eind augustus geheel onverwacht op 57-jarige leeftijd. Zijn broer Ruud leek het wel leuk als het liedje 'Rits', gezongen door Edwin, in de Top 900 zou komen. Wat volgde was een ongekende publieksactie uit Raamsdonksveer en ver daarbuiten. In het radioprogramma KEIgoeiemorgen! bracht presentaror Jordy Graat donderdagochtend het goede nieuws. Ruud was hoorbaar geëmotioneerd en vond het prachtig. Helemaal toen hij hoorde dat het liedje uiteindelijk op plek 6 is beland. Daarmee staat het liedje zelfs boven een klassieker als 'Bohemian Rhapsody' van Queen. "Ik ga de mensen die er op hebben gestemd voor eeuwig dankbaar zijn. Bertus Staigerpaip had altijd een ongelofelijke grote smoel maar dat is nu efkes iets minder", zei Ruud. LEES OOK: Drummer Bertus Staigerpaip, ‘Traptrom Edje’, overleden aan hartaanval Het nummer 'Rits' is de hoogste nieuwe binnenkomer:

