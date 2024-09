Bijna 9000 Brabanders wonen in vakantieparken, vaak met een flinke schuld

Er wonen bijna 9000 mensen in Brabantse vakantieparken. Deze parken zijn eigenlijk bedoeld voor recreatie, maar toch staan veel mensen ingeschreven op deze adressen bij gemeenten. Dat blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In deze aantallen zijn geen mensen meegenomen die illegaal langer dan toegestaan verblijven op vakantieparken. In principe is een recreatiewoning als vast verblijf gebruiken illegaal, maar gemeenten hebben het recht om een oogje dicht te knijpen. Bijvoorbeeld wanneer iemand uit een heftige vechtscheiding komt en op korte termijn geen passende woning kan vinden. Relatief gezien wonen in Baarle-Nassau de meeste mensen in vakantieparken. Dit zouden 664 mensen zijn. Het CBS heeft deze cijfers per 10.000 inwoners berekend. Baarle-Nassau telt iets meer dan 7000 inwoners, waardoor het daadwerkelijke aantal ongeveer 470 bewoners zou zijn. Ook in Zundert wonen veel mensen in recreatieparken; dit zijn er 457. Klik op de gemeente om de precieze aantallen te zien.

Wanneer de bovenstaande cijfers worden verrekend met de inwonersaantallen van Brabantse gemeenten, blijkt dat in Zundert veruit de meeste mensen langdurig op vakantieparken wonen. In totaal zou het om 1029 bewoners in de gemeente gaan. In Gemert-Bakel wonen er 759 en in Altena zou het om 750 bewoners gaan. Klik op de gemeente om de precieze aantallen te zien.

