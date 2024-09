Kijk hier hoe 'vloedgolf aan water' verwoesting aanricht in showroom

Een wolkbreuk boven Bergen op Zoom werd woensdagochtend het dak van een showroom vol auto's te machtig. Medewerkers van garage Auto Koese hoorden 'klappen en krakende geluiden'. Meteen daarna kwam een groot deel van het plafond naar beneden en gutste het water omlaag.

Als door een wonder liep niemand persoonlijk letsel op. De zeven tot acht personeelsleden wisten nog net aan de vloedgolf te ontsnappen.

Schade loopt in de tonnen

De schade aan het gebouw en de auto's is enorm. Dat loopt in de tonnen, schat autodealer William Havenaar. Hij wist samen met de collega's nog een stuk of zes auto's naar buiten te krijgen. Hoe gehavend de achtergebleven voertuigen zijn, zal pas later deze week duidelijk worden.

Over de oorzaak van de wateroverlast valt nog niet veel te zeggen. "De afvoer was in orde", verzekert Havenaar. Na de wolkbreuk ziet hij even de volgende bui hangen: de klanten die een afspraak hebben met de garage.

Morgen weer open, na het dweilen

Maar die dreigende wolken drijven alweer snel over. Woensdag wordt nog volop gedweild en donderdag kan iedereen alweer terecht bij de werkplaats van de garage. "Vanaf acht uur 's morgens", klinkt het kranig.

