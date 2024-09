Opvangplek voor Oekraïners gezocht, want de gemeente weet het niet meer

De koek lijkt een beetje op in Alphen-Chaam als het gaat om de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Tenminste, waar het de gemeente zelf betreft. Daarom doet burgemeester Lieke Schuitmaker woensdag een oproep aan de inwoners van haar gemeente. "Ik ben ervan overtuigd dat, zodra we in onze enorm uitgestrekte gemeente een geschikte plek vinden, we er samen met onze inwoners en vrijwilligers een mooie opvang van weten te maken.”

Een opmerkelijke oproep is het wel een beetje. Doorgaans wijzen gemeentes zelf een locatie aan voor permanente of tijdelijke opvang van asielzoekers. De gemeente Alphen-Chaam kiest nu een andere route, noodgedwongen. Want zoals burgemeester Schuitmaker in haar oproep zelf aangeeft: “Onze eigen mogelijkheden zijn zeer beperkt, anders hadden we deze uitvraag ook niet gedaan." Alphen-Chaam behoort tot de elf gemeentes in de regio Hart van Brabant die gezamenlijk een vastgesteld aantal asielzoekers, minderjarige vreemdelingen en Oekraïners op gaan vangen. Ze hebben daarover afspraken gemaakt. Zo heeft Alphen-Chaam de tijdelijke opvang van ongeveer 125 ontheemde Oekraïense vluchtelingen op zich genomen. De prangende vraag is alleen, welke opvangplek is beschikbaar? De gemeente zoekt al enige tijd naar het juiste antwoord. Voorlopig vergeefs, want het gemeentebestuur beschikt zelf over weinig vastgoed. Zoals Schuitmaker dat in nogal ambtelijk jargon omschrijft: 'Toetst de gemeente deze potentiële opvanglocaties aan vastgestelde uitgangspunten en randvoorwaarden'. Tussen de regels door vrij te vertalen naar: 'Er is weinig voorhanden'.

"We kunnen de hulp van onze inwoners goed gebruiken.”

En dat blijkt nog duidelijker in haar oproep aan de inwoners van de gemeente Alphen-Chaam. "We kunnen de hulp van onze inwoners bij de zoektocht naar een geschikte locatie om Oekraïense vluchtelingen op te vangen goed gebruiken.” De burgemeester maakt ook meteen duidelijk hoe het gemeentebestuur die helpende hand wil aanpakken. “Als pandeigenaren of grondbezitters ons iets aanbieden, gaan we eerst kijken of de locatie geschikt is om er mensen op te vangen. We hebben met de gemeenteraad afspraken gemaakt waaraan een locatie moet voldoen. Zo kijken we bij de afweging bijvoorbeeld naar de omgeving, naar de buurt, de bereikbaarheid en de veiligheid. Wanneer wij denken ‘Op deze plek durven we het aan’ gaan we in gesprek met de buurt."

"Wat hebben jullie nodig om je prettig te voelen bij opvang hier?"

Schuitmaker belooft dat de gemeente daarbij niet over één nacht ijs zal gaan. "Vooraf zullen we overleggen met omwonenden en met de verenigingen in de gemeente. ‘Wat hebben júllie nodig om je prettig te voelen bij opvang hier?’ Alles om deze opvang voor iedereen zo comfortabel en prettig mogelijk te maken." Mensen die denken een geschikte plek te hebben of weten, kunnen zich vóór 1 oktober van dit jaar melden bij de gemeente, zo besluit de burgemeester haar oproep.