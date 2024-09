Auto's botsen op elkaar, vijf inzittenden raken gewond

Vijf mensen zijn woensdagavond gewond geraakt nadat twee auto's op elkaar botsten in Tilburg. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Ringbaan West en de Baroniebaan in Tilburg.

Vier ambulances waren snel ter plaatse, de brandweer kwam in actie omdat een van de inzittenden bekneld zat in een van de auto's. Deze persoon raakte ernstig gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis.

Ook vier andere inzittenden raakten gewond, ook zij zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De kruising werd tijdelijk afgesloten.