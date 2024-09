Man zwaargewond nadat hij met BMW tegen lantaarnpaal knalt

Een man is in de nacht van woensdag op donderdag ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de Kronehoefstraat in Eindhoven. De man reed met z'n BMW tegen een lichtmast. De klap was zo hard dat zijn auto zich deels om de lichtmast vouwde.

De man raakte met z'n auto in de slip waardoor hij tegen de paal knalde. Twee ambulances, brandweer en politie kwamen naar het ongeval. Ook een traumahelikopter kwam in actie. De man is onder begeleiding van een trauma-arts in een ambulance naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. Van de plek waar de bijrijder zat, bleef niet veel meer over. De voorruit van de auto kwam los. Ook de deurstijl van de auto was gebogen, dat geeft volgens de politie ter plaatse aan hoe hard de klap is geweest.

Foto: SQ Vision

Foto: SQ Vision