Trein met gewonden beschoten bij Etten-Leur, Mussert waarschuwt voor vijand

13 september 1944. In het westen van de provincie zijn de geallieerde vliegtuigen erg actief. Ze schieten op alles wat beweegt. Zo is een trein met Duitse gewonden doelwit. Die krijgt de volle laag. In Tilburg schieten Duitse soldaten Tilburgse plunderaars dood. En 'De Leider' komt langs en waarschuwt voor een 'grooten ramp'.

In de herfst van 1944 werd het grootste deel van Brabant bevrijd. Er vielen veel slachtoffers en er ontstond grote schade. Op Omroep Brabant lees je dagelijks wat er precies tachtig jaar geleden gebeurde.

Vrijwel dagelijks wagen geallieerde vliegtuigen zich boven bezet gebied. Ze speuren doorgaande verkeers- en spoorwegknooppunten af naar de vijand. Rond Etten-Leur zitten ze vaker. Op 1 september hadden ze nog een passagiersbus aangezien voor een Duitse bus met 15 burgerdoden tot gevolg. Op 9 september hadden ze al een trein in brand geschoten, omdat die er vijandelijk uit zag. Als geallieerde piloten vandaag boven West-Brabant cirkelen, ontdekken ze een trein bij Etten-Leur. In de trein zitten en liggen zieke en gewonde Duitsers. Sommigen naakt of in verband. Levend verbrand

De geallieerde piloten beschieten de trein. Er ontploft munitie en alles vliegt in brand. Sommige passagiers verbranden levend. Hoeveel doden en gewonden vallen, is onbekend. Het haalt de kranten niet, waarschijnlijk vanwege de censuur. Twee uur later wordt dezelfde trein nog een keer aangevallen. Daarbij sneuvelt ook de Nederlandse machinist. Station en spoor in Etten-Leur blijven dagenlang doelwit. Huizen in de omgeving worden getroffen, maar buurtbewoners zitten in schuilkelders en een klooster. Valschermjagers

‘Geallieerde troepen dringen op in de richting van Eindhoven’. Dat meldt de Helmondse krant de Zuid-Willemsvaart. Zelfs in de legale kranten, gecontroleerd door de Duitsers, staat nieuws dat waar is. Maar het is gekleurd. Er staat ook dat de bevrijders ‘aanzienlijke verliezen’ lijden. Geen woord over de Duitse terugtrekking. De Duitsers strijden vooral, is de boodschap. Dat spreek ook uit het nieuwsbericht dat ‘valschermjagers’ bij het Belgische Beringen de vijand zware schade hebben toegebracht. 52 Engelse tanks zijn uitgeschakeld. Of dat zo geloofwaardig is, dat is de vraag. Mussert

In de Brabantse kranten lezen abonnees prominent een radiorede van NSB-leider Mussert. Die zegt dat er een ‘grooten ramp dreigt’ met de komst van de geallieerden. Hij waarschuwt dat de superkapitalistische Amerikanen en communistische Russen allemaal niks goeds brengen. 'De Leider', zoals hij wordt genoemd, bezoekt op deze 13e september Noord-Brabant en Limburg.

NSB-leider Anton Mussert (foto: NIOD)