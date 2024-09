'Kampfgruppe' vol in de aanval onder Valkenswaard, Britten slaan hem af

14 september 1944. Een 'kampfgruppe' probeert de Belgische brug net over de grens bij Valkenswaard te heroveren. Dat loopt uit op zware strijd met veel slachtoffers, maar leidt niet tot grote veranderingen aan het front. Intussen is het feest in de eerste Nederlandse stad die wordt bevrijd: Maastricht.

In de herfst van 1944 werd het grootste deel van Brabant bevrijd. Er vielen veel slachtoffers en er ontstond grote schade. Op Omroep Brabant lees je dagelijks wat er precies tachtig jaar geleden gebeurde.

De Duitse bevelhebbers in de grensstreek maken zich zorgen over de brug bij Lommel. De geallieerden hebben die al een paar dagen stevig in handen. 'Joe's Bridge' vormt een gevaar. Want als je hem oversteekt, sta je zo in Valkenswaard en daarna Eindhoven en verder. Tot hoog in de Duitse militaire top zien ze het belang in van de brug. Hij kan gebruikt worden voor de verwachte snelle doorstoot naar Arnhem en dan de Rijn over. Daarom worden tegenaanvallen gepland. Veteraan

De opdracht gaat naar commandant Erich Walther. Hij is commandant van een geïmproviseerde eenheid met Sturmgeschütze, gemechaniseerd geschut op rupsbanden. Walther is een ervaren veteraan. Hij sprong als parachutist mei 1940 Nederland in, vocht op Kreta en bij Leningrad. Zijn eenheid bestaat uit een samenraapsel van allerlei militaire units: een Kampfgruppe. Bij Lommel gaat Kampfgruppe Walther in de ochtend van de 14e in de aanval. Eerst met artilleriebeschietingen. Als er voldoende granaten zijn geland, komt de infanterie er achteraan met de kanonnen op rupsbanden, de ‘Stugs’. Fallschirmjäger doen ook mee.

Een 'Stug' in oorlogsmuseum Overloon (foto: Willem-Jan Joachems)

De geallieerden rond de brug moeten flink in de verdediging als de bommen om hen heen ontploffen. Maar ze hebben Challenger-tanks en die weten samen met soldaten van onder meer de Coldstream Guards en Welsh Guards de aanval af te slaan. Duitsers worden uit de loopgraven gedreven en leiden forse verliezen, net als de geallieerden. Maar de brug blijft in geallieerde handen. Maatregelen in Brabant

Het zit de Duitse legerleiding niet lekker bij Lommel. De vrees is dat er vanuit daar een grote aanval op handen is. Daarom komt het bevel om de verdediging aan de kanalen in Brabant te versterken, van Tilburg tot aan Weert. De voormalige commandant van Antwerpen krijgt die taak. Terreinwinst is er nauwelijks deze dag, alles blijft zoals het is. Een stuk naar het zuiden is dat anders. Geallieerde troepen zijn volop in beweging. Ze steken de rivier de Maas over en bevrijden alweer delen van Zuid-Limburg. In Maastricht trekken vandaag de bevrijders binnen. De bezetter is vertrokken uit de stad. Maar bij Valkenburg komen de Amerikanen wel weer onder vuur te liggen.

Amerikanen trekken Maastricht binnen (foto: NIOD)