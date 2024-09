Oud-voetballer Ronnie S. was 'grote speler in drugswereld'

Oud-voetballer Ronnie S. (40) uit Breda was betrokken bij de invoer van duizenden kilo’s cocaïne. Dat bleek donderdag in de rechtbank in Breda. Ook zou S. betrokken zijn bij het witwassen van honderdduizenden euro's. S. was een grote speler in de drugswereld, zo gaf justitie aan.

Via gecodeerde berichten communiceerde S. over transporten en stuurde hij uithalers aan, zo zegt justitie. S. zit sinds juni vast en blijft voorlopig vastzitten. Vooral ook omdat zijn broer Rudi S. sinds diens veroordeling in maart tot 54 maanden cel voor drugssmokkel op de vlucht is.

Volgens justitie zit Rudi in Dubai en gevreesd wordt dat Ronnie ook die kant op gaat als hij nu voorlopig wordt vrijgelaten. In april was Ronnie volgens justitie al met zijn vrouw in Dubai waar hij in een afgeluisterd gesprek vertelde dat zijn broer daar een huis voor hem had gekocht. Volgens de advocaat van S. klopt dit niet.

In de eerste regiezitting deze donderdag, waarbij Ronnie S. overigens niet aanwezig was, werd bekendgemaakt waarvoor S. wordt vervolgd. In totaal wordt S. nu van zeven feiten verdacht:

Medeplegen invoer 20 kilo coke, februari 2020

Medeplegen invoer 893 kilo coke, december 2020

Medeplegen invoer 700 kilo coke, februari 2021

Medeplegen bezit 600 kilo, 15 februari 2021

Medeplegen witwassen van 338.000 euro, 2020-2021

Medeplegen van voorbereidingshandelingen voor invoer van grote hoeveelheden coke. Via Sky ECC vele berichten verstuurd. Transporten en uithalers geregeld, 2020 - 2021

Uitvoer 4 kilo coke en 4 kilo mdma, december 2023 – juni 2024

Ook vriendin opgepakt

De oud-speler van onder meer NAC Breda en FC Twente werd op 10 juni opgepakt in Eindhoven en zit sindsdien in de cel. Zijn vriendin werd opgepakt in Hoogstraten en ook zijn ouders moesten een paar nachten de cel in. Maar zij zijn inmiddels weer vrijgelaten. Zij blijven wel verdachte, maakte de politie vrijdag bekend.

Rudi S. (42), de broer van Ronnie, werd in maart nog veroordeeld tot 54 maanden cel voor betrokkenheid bij het importeren van grote partijen cocaïne. Dat deed hij samen met zes anderen. Ze waren actief sinds 2018 en importeerden de cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Europa. Het spul zat verstopt in partijen koffie, hout en tegels. Ook in de zaak van zijn broer Ronnie zal Rudi worden vervolgd.

LEES OOK: Verjaardags-appjes verraden drugs smokkelende zakenlui

Er is beslag gelegd op drie huizen en een jacht. Diverse bankrekeningen zijn 'bevoren', zodat daar geen geld meer vanaf gehaald kan worden.