Verjaardags-appjes verraden drugs smokkelende zakenlui: tot 6 jaar celstraf

Een zakenman uit Made en een groep ondernemers importeerde grote partijen cocaïne uit Zuid-Amerika. Gewoon met hun mobieltje, van op afstand. Ze konden worden opgespoord omdat ze naast hun drugsberichten ook chats stuurden over verjaardagen, pa en ma en kinderen. Alle verdachten kregen vrijdag jarenlange celstraffen opgelegd.

De hoogste celstraffen waren voor Laurens R. (54) alias 'Tigerviking' uit Made en Chris van B. (60) uit Drunen. Ze gingen voor ruim zes jaar de cel in. Van B. had er op gerekend en had zijn weekendtas al bij zich in de rechtszaal. Net als Henk van E. (61) uit Prinsenbeek die voor zes jaar achter de tralies verdwijnt en ook meteen mee mocht met de parketpolitie.

Koffie, hout en tegels

De anderen verdachten uit Breda, Oss, Hedel en Barendrecht kregen straffen van ruim drie tot zes jaar en moeten ook meteen gaan zitten, op eentje na. Familie en vrienden van de verdachten reageerden teleurgesteld. Er klonken al geluiden over een hoger beroep.

Volgens de rechtbank was de misdaadbende 'professionele georganiseerd'. Ze waren al zeker actief sinds december 2018 en importeerden grote partijen cocaïne van Zuid-Amerika naar Europa. Het spul zat verstopt in partijen koffie, hout en tegels.

Encrochat

Met deze uitspraken komt een voorlopig einde aan een van de grootste drugszaken in Brabant. Laurens R. werd al jaren genoemd. In 2018 was er al onderzoek naar hem toen er in de Amerikaanse havenstad Savannah een container met cocaïne werd onderschept. Die moest eigenlijk door naar Made. Het opmerkelijke was dat R. vaker opdook in andere dossiers maar daar bleef het bij.

In 2020 veranderde dat toen de politie binnendrong in de cryptotelefoons van Encrochat. Weer kwam zijn bedrijf in Made in beeld. En een Encro-account met de naam Tigerviking van iemand in Made.

Soep voor 'die ouwe'

Tigerviking stuurde een berichtje over zijn moeder die 69 was geworden. Ook was er een bericht met een foto van zijn vader. Tigerviking chatte dat hij soep voor 'die ouwe' had gemaakt. Een foto van zijn tuin in Made dook op en een chat over zijn kinderen.

Maar het waren vooral verdachte berichten. Chats die R. en anderen aan elkaar stuurden. Daarin stonden typische woorden uit het smokkelcircuit, zoals 'deklading', 'blokken', 'kilo's' en 'uithalers' en het woord 'bakken' voor containers. Uit het onderzoek werd duidelijk dat de bende ook douaniers omkocht: 'strepen' in hun eigen taaltje.

'De klant is koning'

R. smokkelde in ieder geval 1500 kilo coke tussen de ananassen, samen met een Rotterdams fruitbedrijf en Belgische zakenlui. Voor zijn leidende rol daarin kreeg hij afgelopen najaar al celstraf van de rechtbank in Rotterdam: 3 jaar en 8 maanden die hij nu uit zit.

De Madenaar zat ook nog in een andere drugsbende, ontdekte de politie. Rechercheurs vonden in de chatberichten offertes met speciale arrangementen. De bende had viskotters tussen Den Oever en de Duitse Bocht, een onderhoudsboot in Antwerpen en Zeeuwen met sportvisboot. 'De klant is koning’, lazen politiemensen.

Spin in het web

Zeven mannen werden aangeklaagd en vrijdag veroordeeld. De Madenaar investeerde in verschillende invoerlijnen, deed bestellingen en onderhield contacten tussen de andere leden van de bende. De spin in het web en hoofdrolspeler, zo omschreef de rechtbank hem.

De ladingen drugs die ze zouden hebben gesmokkeld zijn nooit gevonden en vermoedelijk doorverkocht en al lang en breed geconsumeerd.

Laurens R. alias Tigerviking zweeg vooral tijdens zijn proces. Nergens is uit op te maken dat Laurens R. een luxe leven leidde, volgens het vonnis van het rechtbank.