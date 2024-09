Hier komen die (grotere) spinnen in je huis ineens vandaan

Schrik je deze dagen om de haverklap van een grote spin in je huis? Dan ben je niet de enige. De achtpotige beestjes duiken nu overal in huis op en ze lijken ook nog eens een stuk groter te zijn dan normaal. Maar waarom komen ze juist nu tevoorschijn? Daar zijn verschillende redenen voor. Boswachter Frans Kapteijns geeft er vier.

1. Geile spinnen

“In deze tijd van het jaar worden de mannetjesspinnen hitsig en gaan ze op zoek naar vrouwtjes om te paren. Hoewel spinnen altijd op hun hoede zijn voor mensen, winnen de hormonen het dan van de angst.”

2. Stukkie frisser

Dat het nu al flink afgekoeld is buiten, draagt er ook aan bij dat we meer spinnen in huis zien. “Vannacht was het 7 graden. Spinnen voelen die temperatuur en dan vluchten ze je huis in, op zoek naar een behaaglijk plekje.”

3. Babyboom

Het hele jaar door zitten er spinnen in ons huis, maar het kan kloppen dat ze nu een stuk groter lijken. “De afgelopen maanden hebben ze namelijk kleintjes gekregen”, zegt Frans. “Die zijn in een paar weken tijd volwassen geworden en daardoor zijn ze nu een stuk groter.”

4. Met z’n allen op jacht

Voor al die spinnen is op zolder of in de hoek van de wc niet genoeg voedsel. “Daarom gaan ze aan de wandel”, zegt Frans. “Zij zien zelf ook dat er veel spinnen zitten en met z’n allen op één mug jagen heeft weinig zin. Daarom zoeken ze een uitweg uit je huis.”