'Daar komen de Tommies', startsein bevrijdingsherdenkingen in Brabant

Op de Vlagheide tussen Schijndel en Eerde is vrijdagmiddag de provinciale aftrap gegeven voor de bevrijdingsherdenkingen in Brabant. Honderden mensen woonden de start bij onder wie Brabantse bestuurders, ambassadeurs en militairen van de twee Amerikaanse luchtlandingsdivisies die de eerste Brabantse dorpen bevrijdden, bijna 80 jaar geleden.

"Daar komen de Tommies!", roept een actrice die naar de hemel tuurt. Ze staat op een metersgrote landkaart uit 1944 van het gebied tussen Schijndel en Eerde. De actrice is deze vrijdagmiddag onderdeel van het spektakel Achter de Horizon. Begeleid door muzikanten van de 101e Airbornedivisie - de bevrijders - speelt ze scenes van die zondag in september toen de bevrijding in Brabant begon.

In het publiek ook de ambassadeurs van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne. Maar ook commissaris van de Koning in Noord-Brabant Ina Adema "De oorlog is dichterbij dan wij denken", zei ze voorafgaand aan de openingsceremonie.

"De Duitsers vallen aan vanuit de flanken. Hevige gevechten om Eerde terug te veroveren." Ook de tegenaanval van de beruchte parachutistencommandant Von der Heydte komt voorbij op het toneel. Kogels jagen door de straat, damp van kruit, geweld, de explosies. Maar ook de mislukking, ondanks dat een deel van Brabant al was bevrijd. "De corridor was wel bevrijd, de geallieerden strijden onbevreesd voort."

Plaats van handeling: de voormalige vuilnisbelt op een deel van de Vlagheide. De berg is omgetoverd tot openluchttheater. Het uitzicht is geweldig, niemand denkt aan de naoorlogse rommel van de omgeving.

"Wij vieren 80 jaar vrijheid terwijl die vrijheid misschien wel meer dan ooit onder druk staat. Juist daarom moeten we nadrukkelijk stilstaan bij de vraag wat onze vrijheid ons waard is. Juist daarom moeten we de werkelijke waarde van onze vrijheid onder ogen zien. Dat zijn wij schatplichtig aan onze bevrijders. Aan de mensen die de moed hebben gehad om onze vrijheid te bevechten. En aan alle mensen op de wereld die niet in vrijheid leven", vervolgde Adema. Ze sloot af met "Ik wens ons nog vele jaren van vrede en veiligheid toe."

Ook Jan Boelhouwer deed een woordje. Hij is voorzitter van Brabant Herinnert dat dit evenement organiseerde. Boelhouwer zei het mooi te vinden dat vrijwel alle dorpen wat doen met hun verleden, ook de komende weken. "Het is nog maar het begin van wat er allemaal gaat gebeuren". Brabant viert en herdenkt tot begin november de bevrijding van het najaar 1944. Die bracht op veel plekken de vrijheid, maar dat ging gepaard met veel menselijk leed en grote verwoestingen onder meer in Overloon, Woensdrecht en Hoogerheide.