'Frits van Eerd verstopte cash in diepvries op Jumbo-terrein'

Ex-topman van Jumbo Frits van Eerd heeft volgens de fiscale opsporingsdienst FIOD stapels geld verborgen in een ijskast op zijn privékantoor van het Jumboterrein in Veghel. Dat meldt het Het Financieele Dagblad (FD) donderdag. De FIOD vond de contanten tijdens doorzoekingen voor een witwasonderzoek in september 2022.

Het zou volgens bronnen van het FD niet om een paar stuivers gaan. In de vriezer, die in een kantoor van zijn Racing Team Nederland stond, lag ruim 75.000 euro. Op een andere plek in het kantoor werd 175.000 euro gevonden. Bij het doorzoeken van het huis van Van Eerd in Heeswijk-Dinther vond de FIOD nog eens 196.000 euro. Reactie advocaat

De advocaat van Van Eerd wil tegenover Het Financieele Dagblad geen antwoord geven op de vraag waarom Van Eerd contant geld bewaarde in zijn ijskast. Hij zegt dat de antwoorden in de rechtbank worden gegeven. Eerder stelde de advocaat al dat de aangetroffen bankbiljetten een legale herkomst hebben. Relaties van Van Eerd zouden motoren en auto's van hem hebben gekocht en contant hebben afgerekend. De krant kwam eerder deze maand met het bericht dat het Openbaar Ministerie (OM) Van Eerd ook verdenkt van witwassen. Het OM wil dat nog niet bevestigen en zegt op de aanklachten terug te komen tijdens de rechtszaak die deze maand nog van start gaat. Wel is al duidelijk dat hij wordt beschuldigd van corruptie en valsheid in geschrifte.