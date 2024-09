Toch geen doodbedreigingen geuit bij Bossche afvalstoffendienst

Er zouden toch geen doodbedreigingen zijn geuit door medewerkers van de Bossche afvalstoffendienst. Dat blijkt uit een onderzoek van Capra Advocaten, een bureau dat is ingeschakeld door de gemeente Den Bosch. Er zouden wel andere bedreigingen, zoals ‘ik sla je op je bek’, zijn uitgesproken door één medewerker.

Op 2 mei gebeurde er een gevaarlijk incident bij de afdeling klein chemisch afval van de afvalstoffendienst, waardoor het afdelingshoofd besloot de afdeling te sluiten. Sommige medewerkers dachten dat het de schuld was van de inspecteur van de Arbeidsinspectie en de veiligheidsadviseur van de gemeente. De veiligheidsadviseur meldde dat medewerkers op diezelfde dag doodsbedreigingen uitten ‘richting mij aan hun leidinggevende’. Maar uit onderzoek blijkt nu dat de mogelijke doodsbedreigingen door 'slechts één persoon (die dit op zijn beurt weer van een andere medewerker heeft vernomen)' zijn benoemd. De onderzoekers zeggen dat er geen tweede persoon is die de doodsbedreigingen bevestigt en dat er geen officiële documenten zijn die de doodsbedreigingen bewijzen. "Dat er doodsbedreigingen zijn geuit, is onvoldoende aannemelijk”, luidt hun conclusie.

"Ik ben woedend! Echt misselijkmakend."

Uit documenten die Omroep Brabant eerder heeft ontvangen bleek dat een medewerker op 2 mei wel zijn woede uitte over de sluiting: “Sta echt te shaken nu. Gebeuren rare dingen in mijn lijf. Ik ben woedend! Echt misselijkmakend. Hou mij alsjeblieft weg uit ieder overleg of contact met Arbeidsinspectie of personen die hun besluit goedkeuren.” Volgens de onderzoekers kan dit bericht niet direct als een bedreiging worden gezien, 'omdat er geen expliciete dreiging of intentie tot schade in zit. De inhoud van het bericht geeft voornamelijk uiting aan intense emoties.'

“Als er iemand van de Arbeidsinspectie voor zijn auto komt, geeft hij gas."

Maar er is wel degelijk een dreiging geweest. Dat blijkt ook uit een WhatsApp-bericht van 15 mei dit jaar: “Hierop volgend heeft [onbekend persoon] benoemd in het bijzijn van anderen mij op mijn bek te willen slaan en als er iemand van de NLA (Nederlandse Arbeidsinspectie) voor zijn auto komt hij gas geeft. Zijn getuigen van en ook hier is helaas niet op geacteerd.”

Problemen met veiligheid Bij de afvalstoffendienst van de gemeente Den Bosch zijn al jaren problemen met de veiligheid op de werkvloer. In februari dit jaar heeft de arbeidsinspectie de overslaghal voor afval aan de Treurenburg in Den Bosch een aantal weken gesloten vanwege de veiligheid. Volgens de arbeidsinspectie was het risico te groot dat voetgangers werden aangereden door zware voertuigen. Om te zorgen dat regels over de veiligheid goed worden nageleefd, lopen bij de afvalverwerker al langere tijd een veiligheidsinspecteur van de gemeente zelf en een inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie rond. Niet alle medewerkers zijn enthousiast over hun aanwezigheid.