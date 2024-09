Bestuurskundige: wethouder moet hard ingrijpen bij afvalstoffendienst

“Ik vind dat zo’n wethouder eens met de vuist op tafel moet slaan en zeggen: nu is het afgelopen. En nu zorgen jullie maar dat er een veilige werkomgeving komt voor de mensen bij de afvalverwerker.” Bestuurskundige Michiel de Vries kraakt de wijze waarop wethouder Ralph Geers is omgegaan met de incidenten rond de afvalstoffendienst in Den Bosch.

Wethouder Ralph Geers, die sinds 2022 verantwoordelijk is voor de Afvalstoffendienst van Den Bosch, worstelt met de voortdurende veiligheidsproblemen bij het gemeentelijke bedrijf. Ondanks zijn inspanningen om de situatie te verbeteren, blijven er tekortkomingen in de veiligheid bestaan. Hoe heeft het zo mis kunnen gaan, en wat moet er nog gebeuren om de veiligheid eindelijk op orde te krijgen? Leveren van goede service

Volgens Geers lag de focus bij de gemeentelijke afvaldienst jarenlang vooral op het leveren van goede service, het laten groeien van het aantal klanten en het laag houden van de afvalstoffenheffing. “Maar we hebben ons nooit de vraag gesteld of de organisatie dat wel aan zou kunnen. Daardoor was er minder aandacht voor veiligheid”, zegt Geers. De politiek heeft onvoldoende geïnvesteerd in veilige werkomstandigheden, wat resulteerde in meerdere ongevallen. Het grootste incident was in juni 2020. Een vuilnisman werd gegrepen door een haak van een vuilniswagen en raakte daarbij ernstig gewond. Ondanks de ernst van het ongeval concludeerde de arbeidsinspectie in de zomer van 2022 dat al die tijd geen adequate maatregelen waren genomen om zulke ongevallen te voorkomen. Leidinggevenden binnen de Afvalstoffendienst legden aanbevelingen naast zich neer, tot frustratie van de arbeidsinspectie. In dezelfde periode werd Ralph Geers aangesteld als wethouder. “Ik ben wel geschrokken van de situatie, maar ik ben ook ‘maar’ bestuurder. Ik sta niet dagelijks op die werkvloer, ondanks dat ik compleet verantwoordelijk ben voor wat er daar gebeurt. Die verantwoordelijkheid voel ik zeker wel. Ik heb er nachten van wakker gelegen, vooral over hoe we dingen goed kunnen aanpakken.”

“We moeten nu aan de slag, dit gaat niet nog een keer gebeuren."