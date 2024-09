Ongeluk Tilburg: Belgische reed door rood en gebruikte mogelijk drugs

De Belgische bestuurster van een van de twee wagens die woensdagavond op elkaar botsten in Tilburg is vermoedelijk door rood gereden. Uit een test blijkt dat ze bovendien onder invloed was van drugs of medicijnen, meldt de politie. Door het ongeluk raakten vijf mensen gewond.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van Ringbaan West en de Baroniebaan. Het onderzoek is nog in volle gang. Beide bestuurders hebben meegewerkt aan een blaastest en een speekseltest. Uit de test van de 22-jarige Belgische vrouw blijkt dat zij vermoedelijk drugs of medicijnen had gebruikt. Zij heeft meegewerkt aan een bloedonderzoek dat moet uitwijzen of de vrouw inderdaad onder invloed verkeerde. Volgens de politie reed een 22-jarige vrouw uit Tilburg, samen met een 23-jarige vrouw die eveneens uit Tilburg komt, woensdagavond rond tien uur over de Ringbaan West richting de Baronielaan. Op de kruising kwam ze in botsing met een 22-jarige automobiliste uit België. In de auto van de Belgische bestuurster zaten een 22-jarige vrouw en een 23-jarige man, beiden afkomstig uit België. De Belgische vrouw reed met de voorkant van haar auto tegen de rechterzijkant van het voertuig van de Tilburgse, waardoor de passagier bekneld raakte in de auto. De bijrijdster moest door brandweerpersoneel uit haar benarde positie worden bevrijd. Uiteindelijk raakten vijf mensen gewond. Beide auto's zijn in beslag genomen.