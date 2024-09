Vijf mannen importeerden tientallen wapens voor criminele circuit

Drie mannen uit Oss, een man uit Dinteloord en een uit Slowakije worden verdacht van internationale handel in vuurwapens en deelname aan een criminele organisatie. Tegen de mannen is door het Openbaar Ministerie (OM) donderdag een tot zeven jaar gevangenisstraf geëist. De wapens zijn daadwerkelijk gebruikt bij moordaanslagen in Nederland, België en Zweden.

Het onderzoek naar de wapenroute duurde twee jaar. Volgens het OM hebben de mannen in de periode 2019 tot 2021 tientallen wapens gekocht bij een handelaar in Slowakije en via Tsjechië, Polen en Duitsland naar Nederland gebracht. Het overgrote deel van de wapens was van het type Flobert, een revolver voor munitie van 6 millimeter. De wapens werden ingevoerd om ze vervolgens om te bouwen tot 9 millimeter revolvers en bijbehorende munitie. Het is vrij eenvoudig om deze pistolen om te bouwen, omdat alleen de loop hoeft te worden vervangen. Naast de pistolen werden ook vijftien omgebouwde automatische machinegeweren aangetroffen.

De aangetroffen machinegeweren (foto: OM).

In het onderzoek door de Landelijke Recherche is vastgesteld dat de omgebouwde wapens daadwerkelijk zijn gebruikt bij moordaanslagen in Nederland, België en Zweden. “Een wapenhandel van deze omvang, met dit type wapens en munitie en bijhorende accessoires, kan alleen maar bestemd zijn voor het uitvoeren van zeer ernstige misdrijven”, zei de officier van justitie tegen de rechter. "Wapens die in het criminele circuit vaak worden gebruikt om ernstige strafbare feiten mee te begaan, waar regelmatig ook onschuldige omstanders het slachtoffer van worden."

"Het verdienen van snel misdaadgeld werd een doel op zich."