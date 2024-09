Twee mannen opgepakt voor ronselen havenmedewerkers voor cokesmokkel

Twee mannen (33 en 48 jaar) uit Bergen op Zoom zijn deze week opgepakt voor het ronselen van havenmedewerkers in Vlissingen. Ze boden personeel forse geldbedragen om hen te helpen cocaïne te smokkelen via de Zeeuwse haven, heeft de politie bekendgemaakt.

De Zeehavenpolitie kreeg informatie dat de mannen actief op zoek waren naar havenmedewerkers die behulpzaam konden zijn bij de invoer van cocaïne via de haven van Vlissingen-Oost.

Uit onderzoek bleek dat de mannen inderdaad actief havenmedewerkers benaderden, hen vroegen om handelingen in de haven te verrichten en hiervoor geld aanboden. Beide verdachten zijn op hun woonadres aangehouden en overgebracht naar de gevangenis Torentijd in Middelburg.

Bij de woningen van de mannen zijn naast diverse gegevensdragers, ruim tweeduizend euro aan contant geld en lachgas in beslag genomen. Ook werd bedrijfskleding van een havenbedrijf gevonden. Ook de kleding is in beslag genomen.

Criminele organisaties hebben vaak 'hulp van binnenuit' nodig om cocaïne via de havens Nederland binnen te krijgen. Daarom proberen ze havenarbeiders of overheidsmedewerkers onder druk te zetten of hoge geldbedragen te bieden om hen te helpen.