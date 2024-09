Muzikaal eerbetoon aan bevrijders met Liberation Concert op speciale plek

Komende dinsdag is het precies tachtig jaar geleden dat de eerste dorpen in het oosten van Brabant werden bevrijd door Amerikaanse parachutisten. Dat wordt dit weekend al op diverse plaatsen herdacht en gevierd. Om de bevrijders te eren is er het 'Liberation Concert' op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. De rustplaats voor de soldaten die sneuvelden in onder meer Zundert, Standdaarbuiten, Son en Veghel. Zondagochtend vanaf 10.30 uur is het muzikaal eerbetoon te zien op Omroep Brabant televisie en op Brabant+

Het concert wordt sinds 2006 opgevoerd. Dit jaar heeft het een Brabants tintje. De Philharmonie Zuidnederland speelt er samen met het Brabantkoor. Op deze 18e editie brengen ze werken van onder andere Beethoven, Williams, Price en Pütz. Speciale medewerking is er van soliste Suzan Seegers die ‘We’ll meet again’ van Vera Lynn ten gehore brengt. Het Brabants Orkest en Symfonieorkest Limburg fuseerden in 2013 tot Philharmonie Zuidnederland. Sinds 2023 heet het orkest Philzuid. Ze hebben vestigingen in Eindhoven en Maastricht. Philzuid staat onder leiding van chef-dirigent Duncan Ward. Brabantkoor is opgericht in 1981.

Het concert is tussen de graven (foto: ABMC)