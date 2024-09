Jongen van NAC maakt indruk bij FC Eindhoven: 'Ik wil belangrijk zijn'

Hij stond op het podium voor een uitzinnige menigte bij de huldiging van NAC Breda, maar dat voelde heel dubbel. Als jongen van de club was Boris van Schuppen (22) trots op de promotie, al was zijn bijdrage zeer beperkt vanwege een ernstige blessure. Dit seizoen maakt de aanvallende middenvelder direct indruk bij zijn nieuwe club FC Eindhoven. “Ik voel veel meer vrijheid. Als er iets fout gaat, dan maar de volgende keer.”

Met drie goals in de eerste zes wedstrijden draait Boris bovenaan mee in het topscorersklassement van de Keuken Kampioen Divisie. “Onze start was aardig, maar wel jammer dat we de eerste twee overwinningen geen vervolg konden geven. In mijn rol als aanvallende middenvelder beweeg ik rond onze spits en kom ik veel in het zestienmetergebied. Ik probeer het ook regelmatig met een afstandschot. Sowieso hebben we in onze groep best wat spelers die een doelpunt kunnen maken.”

Boris is een echte NAC-jongen. Jarenlang speelde hij er in de jeugdopleiding, waarna hij in 2021 debuteerde in de hoofdmacht. In april 2023 liep de aanvaller een zware kruisbandblessure op, die hem bijna een jaar aan de kant hield. NAC verlengde zijn aflopende contract en afgelopen seizoen keerde hij na een lange revalidatie terug als invaller.