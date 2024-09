Jong meisje jarenlang misbruikt op camping, man moet twee jaar cel in

De 27-jarige D. van L. moet twee jaar de cel in voor het misbruiken van een meisje tussen haar twaalfde en vijftiende jaar op een camping in het Land van Cuijk. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vrijdag geoordeeld. Ook krijgt de man nog eens zes maanden voorwaardelijk en een reeks voorwaarden, zoals een contactverbod.

Van L. ontkende alle aantijgingen glashard tijdens de zitting, twee weken geleden. “Ik had sommige dingen beter anders kunnen doen. Ik heb alles voor haar uit liefde gedaan, maar, ik heb nooit seks met haar gehad”, zo zei D. zelfverzekerd.

Het meisje zat er heel anders bij. Zij was heel emotioneel en vertelde in haar spreekrecht dat het leven haar zwaar valt. Ze is nu achttien, maar volgens haar begon het misbruik al tot toen ze negen jaar oud was. Justitie vervolgde hem echter alleen voor misbruik vanaf haar twaalfde jaar.

Ze leerde D. rond 2014 kennen op de Brabantse camping via diens zusje. Ze keek naar de acht jaar oudere jongen op en werd helemaal verliefd op hem. Volgens haar hadden ze op een gegeven moment wekelijks seks met alles erop en eraan.

Getrouwd en een dochter

Van L., is inmiddels met een andere vrouw getrouwd en heeft een dochter. Hij runt nu de camping en woont daar ook nog steeds. De hele zitting hield hij vol dat hij heel erg op haar was gesteld, maar dat van seks nooit sprake was geweest. Ze hielden beiden van paarden en dat was wat hen bond.

Van L. moest wel toegeven dat er vreemde kanten zaten aan de zogenaamde broer-zusrelatie. Zo gaf hij het meisje toestemming om al op zeer jonge leeftijd seks te hebben in zijn chalet met andere jongens. Ook gaf hij haar tips om jongens te verleiden en legde condooms voor haar klaar.

Maar, de rechtbank gelooft het broer-zusverhaal niet. Er was wel degelijk sprake van een seksuele relatie, zo blijkt onder meer uit het berichtenverkeer tussen de man en het meisje, vindt de rechtbank.

Psychische en emotionele schade

D. van L. maakte ernstig misbruik van het kwetsbare, jonge meisje. Zij was verliefd op hem en dacht dat er sprake was van een echte liefdesrelatie. Ze vertelde tijdens de zitting dat het misbruik psychische en emotionele schade heeft opgeleverd.

Naast de 30 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk moet de man zich melden bij de reclassering en mag hij, tijdens zijn proeftijd van twee jaar, geen contact hebben met het slachtoffer en moet hij meewerken aan een nader onderzoek naar zijn persoonlijkheid en seksuele problemen.

Ook moet de man het meisje een schadevergoeding betalen van 12.681,55 euro.