Zzp'ers kosten ziekenhuis miljoenen per jaar: dat gaat niet langer

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg gaat proberen zzp’ers over te halen in loondienst te komen. Het ziekenhuis geeft miljoenen euro's uit aan zelfstandigen die werken in de zorg en die last kan het niet langer dragen. Bovendien gaat de belastingdienst volgend jaar veel strenger controleren op schijnzelfstandigheid. Bestuurder Juliëtte van Eerd van het ETZ is zondag te gast in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

Bij het ETZ werken ongeveer zesduizend mensen waarvan ongeveer vijfhonderd als zelfstandige. Ze laten zich inhuren en sturen een rekening. Omdat er in de zorg een groot tekort is aan personeel kunnen ze een hoge prijs bedingen voor hun werk. Dat is een probleem voor het ziekenhuis. Jaarlijks gaat er nu ongeveer vier miljoen euro naar zzp'ers. Ook kunnen zzp’ers in de zorg kiezen welk werk ze wel en niet aannemen. Daardoor moet het vaste personeel, dat vaak minder verdient, opdraaien voor de zwaardere klussen. Die ongelijkheid op de werkvloer geeft scheven gezichten. Juliëtte van Eerde, die sinds januari deel uitmaakt van de Raad van Bestuur van het ETZ, hoopt dat ze de zelfstandigen kan overtuigen van de voordelen van een vast dienstverband. Zeker nu de belastingdienst zegt werk te gaan maken van de controle op schijnzelfstandigheid. Veel zzp'ers waren eerst in de zorg werkzaam en doen als zelfstandige feitelijk hetzelfde als eerder in loondienst. Verder in KRAAK

