Naakte inbreker laat spoor van kledingstukken achter in stad

Een 39-jarige inbreker uit Middelburg is donderdagnacht in zijn onderbroek aangehouden in Tilburg. Hij probeerde de politie af te schudden door stuk voor stuk kledingstukken waaraan hij te herkennen was uit te trekken.

Rond vier uur brak de man in bij een juwelierszaak in de Heuvelstraat in Tilburg. Een deur en ruit van de zaak werden vernield. De man droeg op dat moment een donkere jas, een rode broek en had een pet op. Dat was allemaal te zien op beelden van toezichtcamera's in de stad.

Iets later werd de man opnieuw op camerabeelden gezien, ditmaal in de Stadhuisstraat. Hij had nu geen pet meer op. Ook droeg hij opeens een gele jas. Na een zoektocht troffen agenten niet veel later een rode broek aan in een tuin van een huis aan de Monumentstraat.

Onderbroek

Via de camerabeelden werd de man nog steeds gevolgd en op de Wingerdhoek konden agenten de man eindelijk aanhouden. Hij droeg op dat moment alleen nog maar een onderbroek. De jas van de man werd in de buurt gevonden. Daarin zaten een aantal sieraden. De inbreker zit nog vast.