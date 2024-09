Ouderen opgelicht door mannen die zich voordoen als bankmedewerkers

Twee mannen (18 en 19 jaar) uit Eindhoven en Geldrop zijn dinsdag aangehouden voor fraude. Alle slachtoffers waren tussen de 78 en 91 jaar oud, zo maakte de politie vrijdag bekend. Het tweetal deed zich voor als medewerker van een bank. Volgens de politie is het duo aan elf van dat soort fraudezaken te koppelen.

Volgens de politie kwam de zaak aan het rollen nadat een vrouw uit Ermelo half juli slachtoffer werd van bankhelpdeskfraude. Criminelen doen zich dan aan de telefoon voor als bankmedewerker. Ze vertellen slachtoffers dat er van alles mis is met hun rekening en vragen bijvoorbeeld om geld over te maken of om een bankpas en pincode.

Dat laatste gebeurde ook in Ermelo. Naast de bankpas werden er ook sieraden buitgemaakt. Agenten gingen direct naar de vrouw toe en starten een onderzoek. “Door die inzet waren er vrij snel beelden beschikbaar, waarop de recherche van het lokale politieteam verder onderzoek kon doen. Door dat onderzoek kwamen beide verdachten in beeld”, schrijft de politie.

Recherchewerk maakte daarna duidelijk dat de twee mannen aan nog tien soortgelijke zaken te koppelen waren. Het tweetal zit nog vast.