Met een druk schema voor de deur is het puzzelen voor Peter Bosz bij PSV

Net nu het drukke schema voor de deur staat, wordt PSV geconfronteerd met de eerste tegenslagen in de selectie. Hirving Lozano raakte geblesseerd in een oefenwedstrijd en aanwinst Rick Karsdorp is voorlopig nog niet fit. Peter Bosz moet dus goed kijken hoe hij de wedstrijden van de komende weken aan gaat pakken.

Tevreden kon PSV terugkijken op de afgelopen transferperiode. Achterin werden nog de nodige aanwinsten gehaald en dus leek alles op tijd weer in orde. Maar toch heeft de trainer in aanloop naar de vele wedstrijden die komen wat kopzorgen. "Karsdorp is er voorlopig nog niet bij. Dat kan ik maar beter duidelijk gezegd hebben", zei Bosz vrijdagmiddag. "In april heeft hij zijn laatste wedstrijd gespeeld bij AS Roma. Hij heeft daarna vooral individueel getraind. Hij komt dus van ver en zal er tegen NEC en Juventus nog niet bij zijn." Hirving Lozano is er in de komende twee wedstrijden ook zeker nog niet bij. De lijst met twijfelgevallen is verder vrij groot. Jerdy Schouten, Ismael Saibari, Mauro Júnior en Fredrik Oppegard zijn allemaal nog onzeker voor de komende twee wedstrijden. De verwachting is dat ze wel minuten kunnen maken, maar nog niet volledig belastbaar zijn.

Rechtsback Rick Karsdorp kwam in de slotdagen transfervrij naar PSV (foto: ANP/Bart Stoutjesdijk).

"Het is daarom flink puzzelen", moest Bosz toegeven. Dat PSV al zo vroeg in het seizoen te maken krijgt met blessures kan een slecht voorteken zijn. Zeker ook omdat het programma tot nu toe vrij eenvoudig was en vooral niet druk. "Ik vind dat we het niet groter moeten maken dan het is. Als je kijkt naar de blessure van Lozano is dat vrij apart. Hij was in een oefenwedstrijd nog niet eens aan het sprinten en ineens schiet het erin. Dat is niet te verklaren."

"Matteo Dams doet het geweldig."