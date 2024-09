TOP Oss heeft abonnement op tweede niveau: 'Maar verre van ambitieloos'

TOP Oss is de enige Nederlandse profclub die nog nooit in de Eredivisie heeft gevoetbald. Er zijn ambities, maar promotie naar het hoogste niveau lijkt er op korte termijn nog niet van te komen. Wel doet de club er alles aan om het imago te verbeteren. "Ik hoor ook weleens lacherige reacties, maar dat verandert als mensen hier zijn geweest", zegt algemeen directeur Bas van Rossum

Langs het trainingsveld valt direct het geluid van een drone op. "Sinds dit seizoen worden er iedere training beelden vanuit de lucht gemaakt. Die beelden en data worden uitgelezen, zodat we een compleet beeld van een speler hebben", zegt Van Rossum. Het is één van de stappen die TOP Oss zet richting een betaald voetbalclub van deze tijd. "De buitenwacht verwacht bijvoorbeeld dat er bij een profclub altijd ontbijt en lunch is voor spelers, dat er een fulltime fysiotherapeut is, een mental coach en dat er veel wordt gedaan op het gebied van video en data. Dat was hier niet zo. Vorig seizoen zijn we daar pas voorzichtig mee begonnen. Een wensenlijstje voor meer is aanwezig, maar we zijn op de goede weg."

"Iedereen kwam onder z'n steen vandaan."

Met Sjors Ultee werd een nieuwe trainer aangesteld. Na drie wedstrijden stond TOP Oss zelfs bovenaan. "Dan ontstaat er veel reuring rondom de club, het lijkt wel of iedereen in de voetbalwereld onder z’n steen vandaan kwam. De Teletekstpagina heb ik wel vijftig keer doorgestuurd gekregen." Die reuring is wat Van Rossum graag wil bereiken met TOP Oss. De sportieve doelstelling is echter een voorzichtige, want nergens wordt gesproken over de play-offs. "Ambitieloos? Verre van zelfs. Natuurlijk willen we beter presteren dan vorig seizoen. Maar het gaat erom dat de club stappen blijft maken, op het veld en daarbuiten." "Spelers, staf maar ook medewerkers en vrijwilligers krijgen de kans om zich te ontwikkelen. De videoscout is bijvoorbeeld hier op vrijwillige basis. Er waren 176 reacties op onze vacature, dat zegt veel. Dat wij een springplank zijn in de carrière van mensen, heeft vervolgens aantrekkingskracht op anderen."

TOP Oss-directeur Bas van Rossum (foto: Ronald Goudberg).

De tegenvallende publieke belangstelling is wel waar de algemeen directeur mee worstelt. "De hoofdtribune is bij ons goed gevuld, maar de camera staat op de overkant gericht waar minder mensen zitten. Dat was een grijze tribune, maar samen met supporters hebben we er iets moois van gemaakt. Met allerlei acties proberen we meer leven in de brouwerij te krijgen. Structureel willen we richting de drieduizend toeschouwers."

"We doen niet onder voor de middenmoot."