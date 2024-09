Fraser snapt emoties van RKC-fans: 'Maar moeten wel realistisch blijven'

Voor de supporters van RKC Waalwijk zijn de derby's tegen Willem II de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. Het duel komende zondagmiddag in Tilburg is bovendien beladen vanwege de stand op de ranglijst. RKC Waalwijk is de enige ploeg in de Eredivisie die nog puntloos is en dus is er ontevredenheid bij de eigen aanhang. Trainer Henk Fraser: "Ik snap de emotie bij onze supporters. De club zit in hun hart."

Vier wedstrijden gespeeld, nul punten. De eerste witte zakdoekjes waren al vroeg in het seizoen te zien bij de supporters van RKC Waalwijk. "In de voetbalwereld wordt er niet naar argumenten gekeken, maar naar de stand. We moeten echter wel realistisch blijven. AZ en PSV zijn sterke ploegen, niemand mag verwachten dat wij die zomaar wegtikken. Tegen Go Ahead Eagles hadden we te maken met een vroege rode kaart. Tegen FC Groningen vond ik dat we het niet goed deden met z'n allen."

Volgens Fraser liggen emoties en realisme ver uit elkaar. "Ik snap goed dat fans doodziek zijn van de resultaten. Als we echter naar de laatste jaren kijken, dan was er één seizoen (2022/2023) waarin RKC Waalwijk als negende eindigde. De andere seizoenen lukte het de club - los van het coronajaar - pas vlak voor het einde of op de laatste speeldag om zich te handhaven."

Op basis van dat ene jaar is er volgens Fraser een heel ander verwachtingspatroon ontstaan. Realistisch is het wat hem betreft echter niet. "Al vind ik dat we ons vorig jaar eerder veilig hadden kunnen spelen", geeft hij aan. "Handhaving is ook dit seizoen ons doel, waarbij we weten dat ieder duel zwaar is voor ons."