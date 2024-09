Fris herfstweer dit weekend maar er komt een nazomer aan

Er staat een fris maar droog weekend voor de deur, met hier en daar best ruimte voor wat zonnestralen. Maar wie de zomer nu al mist moet nog een paar dagen geduld hebben, want volgende week kun je de winterjas weer even laten hangen. Dan staat ons echt nazomerweer te wachten.

De zaterdag is zonnig maar koud begonnen, meldt Weerplaza. Afgelopen nacht was het lokaal nog maar 3 of 4 graden. Maar in de loop van de dag wordt het wat warmer. Zaterdagmiddag wordt het maximaal 18 graden en met een herfstzonnetje erbij voelt dat best aangenaam. Het blijft overal droog en er staat maar weinig wind.

Ook zondag blijft het droog en is het vooral in de ochtend zonnig. In de middag komt er wat meer bewolking, maar daar gaan geen regendruppels uit vallen. En het wordt iets warmer dan zaterdag, zo'n met 18 of 19 graden. Dat zijn normale temperaturen voor de tijd van het jaar.

Nazomer

Maar als je wat moeite had om afscheid te nemen van de zomer, dan kun je volgende week echt je hart ophalen. Het kwik gaat gaat dan wat verder oplopen en komt er zowaar een nazomer in zicht.

Maandag wordt het al iets warmer, met zo'n 20 graden. Het is dan wel bewolkt met hier en daar wat zon. Ook dinsdag loopt het kwik op naar zo'n 20 graden, en dan is er al meer ruimte voor de zon om zich te laten zien. Daardoor zal het wat warmer aanvoelen.

En die beloofde nazomer is er vooral vanaf woensdag: dan stijgt de temperatuur naar 23 of 24 graden. De zon schijnt dan veelvuldig en het blijft droog.