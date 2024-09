Jonge boeren Tim en Cas zien moeilijkheden, maar ook kansen

Er is een hoop commotie over de mestplannen van minister Wiersma (LVVN) die vrijdag werden gepresenteerd. Nu het stof een beetje is opgetrokken en de gemoederen bedaard, kijken we met melkveehouder Tim en varkenshouder Cas nog eens goed naar de plannen. “Eigenlijk ben ik er niet heel ontevreden over”

“Ik ben nog jong en wil graag nog een keer een stap zetten. De biggen die we hebben, gaan nu weg van het bedrijf als ze groter zijn. Die zou ik in de toekomst graag willen houden en er dus een stal bijbouwen. Daar heb ik een vergunning voor nodig, die ik nu niet kan krijgen, maar óók extra rechten. Die moet ik dus van een andere boer kopen en daar wordt dan 25% van ingehouden. Dat voelt oneerlijk. Als ik een huis koop wil ik ook een heel huis en niet alleen de badkamer en de keuken.”

Tim de Wit (23) is boer in hart en nieren en heeft samen met zijn ouders een melkveebedrijf in Waspik met 130 koeien. Het bedrijf is al vijf generaties in de familie. De afroming op melkvee, die van 10% naar 30% gaat, is in zijn ogen altijd nog een beter alternatief dan gedwongen krimp.

“Afroming raakt de sector, maar de individuele boer minder. Voor mij, die het bedrijf van mijn ouders wil overnemen is het niet zo vervelend. Ik denk zelfs dat het de minst slechte manier is om de plaatsingsruimte voor mest weer meer in balans te krijgen.”

Waar Tim wel zorgen over heeft, is die graslandnorm die nog boven de markt hangt. Met Brussel is afgesproken dat de melkveehouderij in 2032 grondgebonden is. Dat betekent dat een boer voldoende (gras)land moet hebben om alle geproduceerde mest op uit te kunnen rijden. Een graslandnorm, maximaal aantal dieren per hectare, kan daarbij helpen.