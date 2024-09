Stilte voor de storm: Duitsers vrezen aanval en graven zich nog dieper in

15 september 1944. Vandaag is er weinig activiteit aan het front in de grensstreek. Het is de stilte voor de storm. Maar een Belgische spion ziet de geallieerde troepenmacht, glipt door de linies en vertelt het aan de vijand. Die neemt nog meer maatregelen en doet een ultieme poging om de strategische brug bij Lommel te vernietigen, voordat het te laat is.

Overal zijn de voorbereidingen voor Market Garden in volle gang. Op de vliegvelden in Engeland, waar de parachutisten zich gereed maken tot in België bij het grondleger, onder Valkenswaard. Veilig buiten Duits bereik arriveren in Leopoldsburg steeds meer versterkingen.

Maar zo’n troepenopbouw blijft niet ongezien. Een Belgische ‘spion’ neemt een kijkje in de streek het Maas-Scheldekanaal en ziet het indrukwekkende leger.

Verklikker

In de nacht van 14 op 15 september steekt hij ongezien de grens over, door de frontlijn, richting Eindhoven. De verklikker vertelt de vijand dat het gaat om tanks van de Guards Armoured Division. Details over hoe groot alles is kan hij niet geven aan de Duitsers.

Het past in het plaatje. Duitse inlichtingendiensten waarschuwen al dagen voor een aanval. Duitse commandanten in de streek vermoeden dat de Luikerweg is uitgekozen voor de grote aanval.

Denemarken?

Maar eerst zien, dan geloven. In Berlijn houden ze er rekening mee dat de aanval komt in Denemarken of Noord-Duitsland. Zekerheid is er niet.

Duitse commandanten zijn er niet gerust op en nemen maatregelen. Zo moet het gemotoriseerde geschut in de grensstreek -'sturmgeschütze' ook wel 'Stugs'- zich verplaatsen en bij Valkenswaard dichter op de doorgaande weg posities innemen. Doel is om zo een opmars te blokkeren.

Loopgraven

Soldaten leggen overal loopgraven en putjes. Ook nieuw antitankgeschut en luchtafweerkanonnen worden geplaatst rond de Dommelbrug en op de weg gericht. Dichter op de grens zitten soldaten met bazooka’s: ‘panzerfausts’ om tanks te raken. De Kampfgruppe rond oberst Erich Walther (1903-1948) is er klaar voor.

De Duitse legerleiding stuurt ook nog wat saboteurs naar het kanaal bij Joe's Bridge bij Lommel. Het zijn kikvorsmannen: ‘kampfschwimmer’. Ze hebben mijnen en torpedo’s. Maar ze komen niet dichtbij en diverse keren mislukt de operatie.