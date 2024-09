Het moet ‘snel en gewelddadig' zegt Monty, Britse kanonnen beschieten bos

16 september 1944. De geallieerde troepen zijn er bijna klaar voor. Nog één dag en dan barst Operatie Market Garden los, de enorme militaire aanval die de geallieerden snel door Nederland naar het hart van Nazi-Duitsland moet brengen. De troepen worden vandaag bijgepraat over hun taak.

Het idee is dat de geallieerde parachutisten eerst alle bruggen veroveren op de route tussen de Belgische grens en Arnhem: operatie Market. Daarmee moeten ze de weg vrijmaken voor een grondleger dat razendsnel oprukt: operatie Garden. Gecombineerd: Market Garden.

'Wees gewelddadig'

De militaire aanval moet ‘rapid and violent’, schrijft de Britse veldmaarschalk Bernard Montgomery. ‘Snel en gewelddadig’ dus.

'Monty' is de baas van de geallieerde legers in dit gebied. Hij benadrukt dat ze de vijand moeten overdonderen, want dan kunnen ze niks meer.

Bioscoop

Op Engelse vliegvelden maken eenheden zich in het geheim gereed. Ondertussen is er in België, in Leopoldsburg, een bijeenkomst voor de grondtroepen. In een bioscoop spreekt de Britse generaal Brian Horrocks (1895-1985) van het dertigste legerkorps zijn commandanten toe van de divisies en brigades en andere officieren.

Dat dertigste korps moet morgen snel oprukken over een smalle weg. Via Valkenswaard, Eindhoven, Son, Veghel, Uden, Grave, zo de Maas over. Ze moeten zich dan binnen twee tot vier dagen aansluiten bij de Britse 1e Luchtlandingsdivisie in Arnhem. Van Joe’s Bridge naar Arnhem is meer dan 100 kilometer.

Bommenwerpers

Twee andere legerkorpsen, met onder meer Schotten en Welshmen, krijgen het bevel om de flanken van het dertigste korps te beschermen. Ieder legerkorps voert een een eigen militaire operatie uit: een in de Kempen, de ander in De Peel.

Voor de hele operatie is er luchtsteun beschikbaar van grote groepen jachtbommenwerpers.

Beschietingen

Terwijl de laatste zaken geregeld worden, is er onder Valkenswaard in de middag al een eerste inleidende beschieting. Geallieerde artillerie bestookt de bossen langs de Luikerweg. Daar zitten Duitsers in loopgraven.

Granaten ontploffen tussen de takken van de bomen en het regent gloeiende metaalsplinters. Veel Duitse militairen, onder wie ook officieren sneuvelen. Het zou nog erger worden, de komende dag.

Alarm

Vanuit de Duitse legerleiding komt een waarschuwing aan alle eenheden in Brabant: de geallieerden hebben het gemunt op bruggen: verdedig ze goed en blaas ze desnoods op als het mis gaat.

De bezetter dwingt buurtbewoners om mee te helpen. Inwoners van Son moeten loopgraven aanleggen bij de brug over het Wilhelminakanaal. Bruggen bij onder meer Breugel zijn uit voorzorg vernield of er springstof vastgemaakt om ze snel op te kunnen blazen.