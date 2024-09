De bevrijding begint! Vliegtuigen, parachutisten en kanongebulder

17 september 1944 is een historische dag. De langverwachte bevrijding begint in Brabant. Maar dat betekent ook dat de oorlog voelbaar en zichtbaar wordt in een heel groot gebied. Met de grootste luchtlandingsoperatie aller tijden komt een einde aan jarenlange bezetting en onderdrukking, maar niet aan de oorlog.

In de herfst van 1944 werd het grootste deel van Brabant bevrijd. Er vielen veel slachtoffers en er ontstond grote schade. Op Omroep Brabant lees je dagelijks wat er precies tachtig jaar geleden gebeurde.

Het is een zondagochtend in het zuiden. In de ochtend duiken overal geallieerde bommenwerpers op, zo'n 1400. Ze koersen ook af op de Moerdijkbruggen. Aan beide kanten staat Duitse luchtafweer. Die vormt een bedreiging voor de luchtvloot die in aantocht is. De ‘flak’ krijgt de volle laag. De bruggen zelf blijven staan. Tientallen Duitse soldaten sneuvelen, ook zeker acht inwoners van Moerdijk komen om. Burgers dood

Duitse stellingen rond het vliegveld van Eindhoven en Son worden ook bestookt. Op de Zeelsterstraat vallen de bommen op huizen. Daarbij komen zeker achttien burgers om. Bij Son vallen vijf burgerdoden bij de geallieerde beschietingen. Veel Brabanders horen ontploffingen terwijl ze in de kerk zitten. De vliegtuigen blijven komen. Rond het middaguur verschijnen transporttoestellen met zweefvliegtuigen aan de hemel. Aanvalsgolf

Boven de Sonse heide gaan de deuren op: eerst springen verkenners. Met rookbommen markeren ze de landingszones. Gevolgd door de 101e Airbornedivisie. Ze vullen het luchtruim boven Son, St Oedenrode en Veghel. Ruim 6600 ‘Screaming Eagles’ landen in Brabant in deze eerste aanvalsgolf.

Amerikaanse Airborne op de Sonse hei (foto: NIMH)

Tegelijkertijd komen de andere divisies in actie. Ruim 7200 parachutisten springen allemaal in vijandelijk gebied. Amerikaanse para’s van de 82’e Airbornedivisie landen bij de brug van Grave, Overasselt en Groesbeek. Bij de brug van Grave zijn weinig Duitse verdedigers, ze geven zich snel over. Bij Arnhem landen Britse eenheden. Zij hebben de brug bij Arnhem als doel. Operatie Market is in volle gang. Tanks

Als het ze lukt, hebben ze gauw een springplank over de rivier de Rijn naar Nazi-Duitsland. Nu is het zaak om een veilige route te maken voor het grondleger dat staat te trappelen onder Valkenswaard. Maar het lastige bij Arnhem is dat ze hier heel ver van de brug landen. Bovendien vinden ze ook nog eens Duitse tanks tegenover zich. De landingen lopen vlekkeloos. Beide Amerikaanse eenheden sprongen ook al op D-Day, maar toen ‘s nachts en dat leidde tot chaos. Alleen een kleine groep wijkt per ongeluk uit en landt bij het kasteel van Heeswijk Dinther. Bruggen

Bijna alle Brabantse bruggen worden snel en intact veroverd. Hier en daar woeden korte en hevige gevechten maar de Duitse weerstand is beperkt, omdat er weinig vijandelijke soldaten zijn. Amerikanen krijgen in Veghel alle vier bruggen in handen en ook die in St Oedenrode. Alleen de kanaalbrug in Son wordt opgeblazen.

Paratroopers van het 502nd Parachute Infantry Regiment verzamelen zich tussen Son en Best. Foto: NIMH