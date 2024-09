Overval op telefoonreparateur, daders ontsnappen op scooter

Er is zaterdagmiddag een overval gepleegd op telefoonreparatiewinkel Telephone City aan de Stationsstraat in Waalwijk. De twee daders zijn er op een scooter vandoor gegaan en hebben behoorlijk wat buit gemaakt. De politie is naar ze op zoek.

De daders zouden, volgens een getuige, de winkel zijn binnengekomen met twee vuurwapens. Daar hebben zij behoorlijk wat spullen meegenomen. Op het moment dat de dieven de winkel wilden verlaten, was de deur gesloten. De ruit van de deur is vervolgens deels gesneuveld, toen de daders het pand wilden verlaten. De dieven zijn vervolgens op een scooter of motor weggereden. De politie is er nog achteraangegaan, maar tevergeefs. Het vermoeden is dat ze in de richting van Tilburg-Noord zijn gereden.